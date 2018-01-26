網購哀鳳便宜萬元70人慘遭詐騙

又有民眾上網要購買比市價便宜的 i Phone 手機，結果遭到詐騙；高雄市刑警大隊接獲多名被害人報案後展開偵辦，今天 (26 日) 宣布破案，警方總共逮捕詐騙集團成員以及負責領款的車手總共 11 人，目前查出被害人有七十多位，其中有被害人覺得比市價便宜五千至一萬元，一口氣買了好幾支，損失慘重。

（溫蘭魁報導）

高雄市刑大偵四隊副大隊長吳建宗表示，這個詐騙集團先盜用他人的臉書帳號，謊稱有便宜的 i Phone 要賣，不論是 i Phone7、i Phone8 還是 i PhoneX，每支都可以便宜五千到一萬元，如果買家提出疑問為什麼可以這麼便宜，詐騙集團就會編出一套說詞「詐騙集團就會說，這個是因為手機續約，有取得比較便宜的 i Phone，他只需要門號，所以把多出來的手機拿出來轉賣。」

等到買家訂貨付款後遲遲沒有收到手機，用 Line 向對方詢問時，詐騙集團就「已讀不回」，被害人這時才發現遭到詐騙。

警方調查，被害人有大學生、護理人員、老師、清潔工和廚師，甚至來台灣唸大學的印尼和越南交換生也被騙，還有一名男大生一口氣訂了三支要送給自己和父母親，結果被騙走 46000 元。

另外，警方也查出，這個詐騙集團還以其他名目，以每本 4、5000 元收購空白帳戶，等到購買手機的被害人把錢匯入這些人頭帳戶後，車手立刻把錢領走，目前警方查出買手機被騙的有 70 多人，呼籲民眾上網購物，如果比市價便宜到不合常理，就要小心是否有詐。