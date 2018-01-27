你幾點上臉書 決定你借錢利率

文●馬自明

每天上臉書的時段，決定你借錢的利率？這已經成真了！

當你向傳統銀行借錢，銀行只看徵信資料，不會參考臉書紀錄，結果少跟銀行往來，信用分數達不到門檻的人，借不了錢；但 P2P 借貸（Peer to Peer 縮寫，點對點借貸）業者透過臉書紀錄評估信用，讓他們一樣有借錢的機會。

標會 2.0》貸款對象變網友

分析臉書交友狀況，劃分信用等級

什麼是 P2P 借貸？簡單的說，它讓你我都可以在網路平台上借錢，也能借給別人錢，賺取利息。

說穿了，P2P 借貸就是金融科技時代下的「標會 2.0」。其精神與傳統標會有些類似，一群人分別拿出一些錢，將這筆錢借給需要的人，但標會成員大都是你認識的街坊鄰居，在信用市集，貸款和放貸的對象多是陌生人。

全台灣最大的 P2P 借貸是「LnB 信用市集」。其執行長楊瑞芬曾是遠東商銀副總經理，3 年前她選擇創業，如今，信用市集的會員數累計 3 萬多人，申貸金額超過 43 億元，放貸出去的金額也達 4 億多元。

楊瑞芬讓 3 萬人願意在網路申貸和放貸，靠的是運用多重數據的風險評估，「當銀行還在用紙本填文件，我們所有作業都已經在網路上進行，」她指出。

信用市集徵審客戶，不只參考徵信資料。申貸人或出借方登錄成為會員時，必須提供臉書帳號，他們再將臉書的交友狀況等，傳進電腦運算分析，分類成信用最佳的「A＋」，和信用最差的「C5」等十個等級，決定申貸利率高低。

「如果一個人經常早上 6 點起床開臉書，代表這人可能工作勤勞，信用分數可以提高，」東吳大學富蘭克林金融科技開發中心主任沈大白表示，雖然臉書資料的真實性有待評估，但足以做為參考依據。

防被倒帳》設保本機制

從借款金提撥費用，分散風險

楊瑞芬這招踩住銀行和標會各自的痛點。標會仰賴人情信任，但再熟的朋友都可能捲款逃跑，不如客觀數據分析來得可靠；銀行只看徵信資料，喪失信用不差、在銀行卻沒有信用分數的客群。

不過，P2P 借貸曾風行中國，貸款餘額曾超過人民幣 1 兆元（約合新台幣 4 兆 6 千萬元），但因信評機制不佳，短短 3 年內，5 千多家業者倒閉 3 千家。以中國為鏡，台灣業者會不會重蹈覆轍？

除信用評估外，楊瑞芬的解法是「風險分散」。楊瑞芬表示，信用市集申貸時，主要收兩種費用，一種是手續費，做為公司利潤，另一種是部分案件會收風險保護提撥金，提撥金是在發生倒帳時，當成出借方的保本金。

換句話說，信用市集將倒帳的風險，分散在申貸人身上。

假設有 100 位申貸人，每位借款 1 萬元，借貸平台只要從每人抽出 100 元（即 1%）當提撥金，總提撥金就有 1 萬元，但如果有 1 千位申貸者，每人只要抽 10 元，就有 1 萬元。

這時若有兩位申貸人倒帳，這一萬元就可以用來賠付給出借方，各可拿回 5 千元，不至於全部泡湯。信用市集更會依不同風險，做不同提撥、不同保護比例。

沈大白指出，P2P 借貸平台能否成功，關鍵是風險控管機制必須精準。如果實際倒帳率比預期高，大於平台設定的利率，出借方將容易發生虧損，平台也易有紛爭。

「全台灣金融業淨利約 6 千億元，來自放貸的利潤就高達 8 成，」她表示，這塊高達將近 5 千億元的大餅，掌握在傳統銀行手裡，大多數人無法賺取放貸的果實，但透過網路平台，任何手頭有錢的人都可以參與放貸，賺進利息。

台灣市場規模小，P2P 借貸做大不易。楊瑞芬一方面尋求與傳統銀行合作，包括提供資金保管、金流等支援；另一方面，她試圖將業務觸角拓展至海外，她表示，他們已與哈薩克第三大保險公司簽署意向書，2018 年 2 月她將至當地拜訪，洽談合作方向。

熟悉金融科技市場的第一金投信協理唐祖蔭表示，不論美國和中國的 P2P 借貸業者，財務狀況普遍皆差（編按：全球最大、貸款金額逾 310 億美元的借貸俱樂部 LendingClub，2016 年虧損金額超過 1 億美元）。但他指出，P2P 借貸的模式不會消失，「銀行不可能找到每一個想借款的人，這就是他們的機會。」



來源：《商業周刊》 1576 期

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