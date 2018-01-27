散熱是挖礦潮下一個受惠者？

【撰文／王榮旭】

大盤持續改寫 28 年來新高，帶頭大漲台積電法說會估計今年營收年增率高達 10～15％，超出市場預期，上游材料矽晶圓供需失衡恐怕更加嚴重，這也是去年底我看好矽晶圓今年再起的原因之一，而且不僅 12 吋矽晶圓缺貨，元月初出刊的期標題：「矽晶圓今年漲誰？」內文提到 8 吋矽晶圓去年下半年才有明顯漲價，漲幅僅 15～20％，8 吋矽晶圓用在物聯網、車用電子、電源管理 IC 及影像感測器，今年需求爆發，就是看好主攻 6～8 吋矽晶圓的合晶 (6182)，本週衝到 55.8 元月以來大漲近 3 成，龍頭股環球晶 (6488) 也漲到 489 元，近 500 元大關不排除整理換手再攻，元月以來另一大漲的挖礦機族群也跟台積電業績有關。

加密貨幣相關訂單湧入

台積電今年營收多出 1000 億元來自 HPC 高效能晶片貢獻不少，尤其來自加密貨幣 ASIC 新需求，挖礦需要強大「算力」，算力得靠高階顯示卡上台積電生產的晶片才能達成，去年下半年起台積電就已接獲挖礦用 ASIC 晶片代工訂單，今年比特幣相關訂單對台積電營收貢獻可望加倍，台積電持股 35％創意 (3443) 專門提供 ASIC 和晶圓產品的設計、製造、封裝及測試服務，受惠挖礦 ASIC 訂單持續湧入，去年 Q4 單季 EPS 達 2.78 元，全年 EPS 6.38 元創歷史新高，估今年 EPS 挑戰 9～10 元，本週漲到 351.5 元，本益比拉到 35 倍，以 AMD 顯示卡銷售為主的撼訊 (6150) 去年 EPS 達 9.01 元，跟前年 EPS 0.4 比起來，去年獲利大爆衝，去年股價 16 元漲到 71 元大漲 343％還不夠，今年 1/2～1/23 不到 1 個月又大漲 77％到 143 元，堪稱元月台股最飆的股票。

電競、挖礦扇熱需求爆發

挖礦機高速運算電腦也帶動顯示卡散熱需求，原本專攻電競顯示卡扇熱風扇的動力 (6591) 受惠不小，上月營收創新高，估 Q4 單季 EPS 上看 2 元，去年全年 EPS5 元，今年 Nvidia 及 AMD 將發表新一代繪圖晶片，將引發一波升級潮，大幅提升散熱產品需求，估計今年 EPS 6～7 元，去年 10 月興櫃參考價才 60 幾元，轉掛牌上市後從大漲翻倍到 127 元，本益比 17 倍，與 Nvidia 合作多年的散熱模組大廠雙鴻 (3324) 估去年 EPS 4.5～5 元今年 EPS7 元，每股盈餘不輸動力，去年以來都沒漲到，股價 80 幾元比動力低了 40 元，向上補漲機會大。

來源：《萬寶週刊》 1265 期

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