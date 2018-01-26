中鋼招考開始報名 將錄取461名起薪27-36K

中鋼為因應產線及退休等人力需求，委託國立中山大學辦理公開招募新進人員，自今（26）日開始報名，一律採線上報名。此次預計錄取師級加員級職位共 461 名，其中師級 133 人、員級 328 人，起薪約 27K 至 36K，每年並另視營運獲利情況及員工績效表現核發獎金。

中鋼表示，依據招考簡章作業時程，報名自今日至 2 月 5 止，初試（筆試）定於 3 月 3 日舉行，測驗成績預定於 4 月 20 日在中山大學網頁開放應考人查閱；複試（口試）預定於 5 月 21 日至 6 月 2 日舉行，錄取結果則將於 6 月 14 日在中鋼網站開放查閱。

根據甄試簡章內容顯示，師級職位招考類科有機械、電機、化工、資訊工程、材料、財務會計、工業工程、市場開發、土木、安衛等，預定錄取名額為 133 名、預定複試名額為 351 名。員級職位招考類科有機械、電機與化工，預定錄取名額為 328 名、預定複試名額為 664 名。

中鋼進用待遇部分，師級基本薪給每個月 36600 元（內含伙食津貼 2400 元）員級為 27100 元（內含伙食津貼 2400 元）。並強調公司福利制度完善，每年並另視營運獲利情況及員工績效表現核發獎金。

中鋼指出，公司為一貫作業大煉鋼廠，需 24 小時輪班生產作業，歡迎認同中鋼企業文化，樂觀進取、體能強健，願接受輪班工作之優秀伙伴踴躍報考，一起加入工作行列，而此次錄取人員預定於 2018 年 7 月起分批進用。

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