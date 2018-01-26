26日人民币中間價上調288點 報價6.3436

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2018年1月26日人民币兌美元中間價調升288個基點，今日報價6.3436，升值至2015年11月5日以來最高。上一交易日中間價6.3724，上一交易日官方收盤報6.3350，夜盤收盤報6.3315。

1月25日晚間，離岸人民币對美元盤中一度升破6.3關口，刷新2015年8月以來新高，日内上漲約470點。在岸人民币對美元升破6.31關口，最高至6.3040元，也是刷新2015年8月來新高。

分析人士認為，這波人民币匯率上漲主要仍歸因于美元指數超預期走弱，尤其美元指數跌破90後出現破位下行的迹象。展望後市，全球經濟複蘇向好的背景下，人民币對美元匯率大概率將穩中有升，不過匯率大幅波動後也將回歸到基本面，且短期來看，美元指數持續深跌後存在技術性反彈的動力，不排除人民币匯率出現小幅調整。

目前，不少機構表示看好人民币未來走勢。繼中金公司上調人民币預期後，又一家投行也上調了2018年人民币匯率預期。

中銀國際近日發布報告稱，將2018年和2019年人民币匯率預期上調至6.3和6.5，此前分别為6.45和6.65。對此，中銀國際稱，自2018年年初以來，由于美元走軟、國内經濟好轉，人民币兌美元匯率已上漲超過預期，未來美元可能仍保持相對疲弱，預計2018年美元指數將下跌5%。

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