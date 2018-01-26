NET在激烈競爭下為何不會倒？網友說是這3大優點

近年來許多國外連鎖服飾品牌進軍台灣，就有網友好奇，知名服飾品牌 NET 是怎麼在激烈的競爭中活下來的？文章一出也引發熱烈討論。

該名網友在台大批踢踢實業坊（ PTT ）發文表示，10 年前的台灣還沒有 UNIQLO 、 ZARA 、 LATIV 、 H&M 和 GAP 等品牌，當時消費者選擇不多， NET 能夠存活下來而沒倒閉可以理解，但近幾年來出現了許多服飾品牌，也有不少國外品牌進駐台灣，而他認為「 NET 的衣服並不潮，也沒什麼設計感，質感廉價廉價的，價格也不算便宜， cp 值不高，並沒有特別吸引人之處」，不解地問「 NET 是怎麼活下來的？」還說「店租很貴的吧！」

文章一出也引發網友熱烈討論，不少人認為 NET 能夠存活，最主要的三個因素是「價格」、「質料」、和「主打上班族」，「買過這麼多家，我覺得他們的品質跟價格非常划算」、「面試套裝小資首選店啊」、「 net 換季清倉特價時價格超低的好嗎， CP 值超高」、「工作後覺得好穿又實惠啊」、「 net 有些料不錯，滿耐穿，好好找也是有設計感的 」、「 Net 的設計比很多品牌好和便宜」。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』