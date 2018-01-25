〈LINE談展望〉LINE TV未來可能採收費會員制 LINE GAME力拚成長5成

LINE 台灣總經理陳立人今 (25) 日首次談論旗下各項服務發展計畫，陳立人表示，LINE TV 今年目標為提供用戶智能選擇，當內容累積至一定程度後，不排除進行收費；LINE TODAY 平台將開拓新的資訊種類，擴大作為智慧入口的地位；而 LINE GAME 今年成長目標訂為 5 成，為內部相當看重的領域。

針對 LINE TV 部分，陳立人表示，未來盼能加入大數據與智能分析統計等技術，直接回應用戶所感興趣的內容，提供智慧推薦功能，不排除更積極參與內容投資，包括購買原創內容、跨入內容製作等，他並透露，待 LINE TV 平台上內容數量累積至一定程度時，可能採取會員制或進行收費，目前仍沒有具體的時間表。

陳立人強調，收費對內容產出與創作是相當大的挹注，也可提供用戶更多元的內容選擇，但不會像其他 OTT 平台一般，照市場喜好採購內容，LINE TV 不一定要當市場上內容最多的平台，但仍然能滿足不同用戶的需要，盼能在這塊做得更精準。

談到今年打算擴大投資的 LINE TODAY 部分，陳立人透露，LINE TODAY 功能都是由台灣研發團隊自主研發，再拓展至其他市場，在去年 2 月上線以來，已有相當大的成長，今年盼能在 LINE TODAY 上開拓新的資訊種類，並與 LINE TV 及 LINE 購物結合，打造作為智慧平台入口的戰略地位。

在 LINE GAME 佈局上，陳立人表示，遊戲領域是今年內部相當看重的領域，成長目標訂為 5 成，而 LINE 台灣遊戲事業部總監黃瀚潁則說，今年除在電玩展中推廣《命運之子》手遊外，也將發行以「熊大」IP 為主的手遊，且有些玩家不願意將 LINE 帳號與遊戲虛擬身份連動，未來會提供身份區分的功能，提升 LINE GAME 的平台互動能力。

至於 LINE 人工智慧 (AI) 平台 Clova 與智慧音箱，陳立人表示，智慧音箱只是 Clova 應用的一部分，而 Clova 目前正進行語言與生活型態應用的準備，將會引進台灣。