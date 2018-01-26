Quantcast繼續國際化成長，向全新的亞太市場拓展

悉尼 2018 年 1 月 25 日電 / 美通社 / -- 關注營銷和出版行業的人工智能 (AI) 技術公司 Quantcast 今天宣佈，該公司將向 7 個亞洲市場拓展其廣告解決方案，由此將眾多品牌與由多達 3 億的消費者組成的網上受眾聯繫在一起。該公司已經在澳洲和新西蘭開展業務。

位於香港、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣和泰國的市場推廣商目前將能獲取 Quantcast 從超過 1 億個網站所獲取的實時數據洞察，從而推動更加有效的品牌宣傳與業績活動。

Quantcast 澳洲與新西蘭董事總經理 Andrew Double 將負責拓展工作，領導該公司在亞太地區的發展。

Quantcast 行政總裁兼創辦人 Konrad Feldman 對此評論說：「市場推廣目前位於轉變點之上，人工智能將轉變每次客戶體驗、每家公司和每個行業。亞太地區的市場推廣商正在尋求更好的方式，高效吸引數碼受眾。我們很高興可以幫助品牌及其代理合作夥伴利用我們的受眾行為平台 Q 的力量。」

Quantcast 澳洲與新西蘭董事總經理 Andrew Double 還說：「自我們於 3 年前在澳洲和新西蘭推出業務以來，我們看到了來自亞洲地區的品牌通過利用 Quantcast 獨特的人工智能驅動型鎖定目標能力，來尋求發展，以及這方面日益增長的需求。對於我們團隊到目前為西太銀行 (Westpac) 和新加坡航空公司 (Singapore Airlines) 等大品牌所開展的工作，我引以為傲，並且很高興在更多的品牌尋求吸引亞洲地區的消費者之際，為他們提供我們對受眾的良好瞭解。」

拓展後的團隊將加入 Quantcast 目前位於新加坡的工程設計中心，並由亞洲市場銷售總監 Chris Scudder 負責領導，還將於 2018 年進一步招募人才。

Quantcast 簡介

Quantcast 是一家關注於助力品牌發展的人工智能技術公司。該公司成立於 2006 年，在開放的互聯網上，以從超過 1 億個網站所獲取的實時洞察為基礎，建立了全球最大的人工智能驅動型消費者行為平台。Andrew Double 者、代理商、顧問公司和出版商可以利用 Quantcast 智能雲端來發現新客戶，推動增量增長並取得商業成果。Quantcast 總部位於三藩市，在 11 個國家設立了 22 個辦事處並擁有超過 750 名員工。

圖標：https://mma.prnewswire.com/media/405575/QUANTCAST_WORDMARK_PADDING_RGB_BLACK_R.jpg