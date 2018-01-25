中國手機廠商力挺！高通獲20億美元採購意向 最早明年出5G終端

剛被歐盟罰款 12 億美元的高通，現在就受到中國手機廠商「半壁江山」的力挺，獲得了巨額訂單。

1 月 25 日，路透社消息稱，在 2018 Qualcomm 中國技術與合作峰會上，高通宣布，與聯想行動通信科技有限公司（Lenovo）、廣東歐珀行動通信有限公司（OPPO）、維沃通信科技有限公司（vivo）和小米通訊技術有限公司（Mi）分別簽署了諒解備忘錄（MoU），四家公司表示有意向在三年內向高通採購價值總計不低於 20 億美元的射頻前端部件。

除了簽署諒解備忘錄外，高通還透露了部分 5G 發展路線圖，分享了即將推出的 5G 可調諧射頻前端的相關資訊。同時，高通與中國手機相關廠商宣布了 5G 領航計劃，預計最早於 2019 年推出符合 5G 新空口（NR）標準的商用終端。

此外，中國手機廠商 OPPO、vivo、小米、中興通訊等高管在台上就「博通併購高通案」表態力撐高通，稱不喜歡被收購後帶來的不確定性。

高通獲得不低於 20 億美元訂單 推出 5G 領航計劃

據高通方面介紹，已與聯想、OPPO、vivo 和小米達成了 20 億美元採購意向，具體的購買情況和供應相關部件的義務都將根據後續的最終協議執行。這款被採購的射頻前端部件，可以豐富、完整有關設備組合，幫助 OEM 廠商迅速地規模化打造行動終端，並輕鬆實現全球擴展。

除了這份諒解備忘錄，高通總裁克里斯蒂安諾 · 阿蒙，與來自聯想、OPPO、vivo、小米、中興通訊以及聞泰科技的高管一起，在峰會上表示將針對 5G 計劃共同合作。這些企業旨在加速商用頂級 5G 終端，預計最早在 2019 年的推出。

高通近期開展的 5G 消費者調查顯示，60% 的中國受訪者表示有意願在 5G 智慧型手機上市後進行購買。Counterpoint Research 的數據顯示，2017 年全球十大 3G/4G 智慧型手機廠商中有七家是中國廠商。中國的行動產業更是展露出強勁的創新和發展勢能，5G 的來臨勢必將進一步改變全球行動產業格局。

高通方面表示，通過 5G 領航計劃，期望能夠為中國廠商提供開發頂級和全球 5G 商用終端所需的平台。同時與中國廠商將不僅探索由 5G 帶來的全新行動應用和體驗，也將專注於其他變革性技術。例如人工智慧（AI）和物聯網（IoT），從而繼續驅動全球技術演進和行業變革。

中國手機廠商「半壁江山」力挺高通

在公布合作計劃的同時，中國多家手機廠商高管紛紛就「博通併購高通案」表態力撐高通，稱不喜歡被收購後帶來的不確定性。

OPPO 公司 CEO 陳明永表示，「我的想法無非就是高通現在和之前是什麼樣的一家公司，被收購後可能會是一家什麼公司，被收購後有很大的不確定性，我們跟高通接近十年的合作，高通這群人有情懷、很喜歡技術驅動的創新，他們為社會和消費者帶來新東西，這是我喜歡的。」

陳明永稱，高通是一家不完全以利益為導向的公司，如果被收購後以短期的利益為導向，那麼創新是否可以延續？情懷是否可以延續？「我對這家收購公司不熟悉，我聽到民間的消息是他們喜歡金融和資本運作，如果這樣被收購後有壟斷的嫌疑，以我的觀點，對行業和消費者未必是個福音。」

vivo 公司 CEO 沈煒則表示：「對企業和個人來說比較厭惡不確定性，跟高通合作這麼多年，是兄弟式的戰略合作，結果是非常好的，不希望變化，變化就帶來不確定。」

作為高通的被投企業，小米總裁林斌也毫不掩飾其態度，他說：「高通每一代產品都是技術創新的集大成者，不是 1-2 年就能夠做出來的，是一個非常長期的產品，被收購最擔心的是未來還有沒有劃時代的產品，我們特別擔心，全力支持高通。」

中興通訊終端事業部 CEO 程立新也表示，在美國併購或收購事件天天發生，美國第四大營運商 T-mobile 這幾年被兩次收購都沒有成功，而是越來越強大，變成了第三大營運商。「這次事件給高通帶來前進的動力。」

根據國際數據公司 IDC 發布的 2017 年 Q3 手機跟蹤報告，OPPO、vivo 和小米分列中國智慧型手機銷售量的第 2-4 名。

值得注意的是，全球第三大手機廠商、中國第一位的華為似乎並未出席這次會議。去年 11 月，高通公司高管透露，至少有一家來自中國的主流安卓廠商追隨蘋果的步伐，暫停向高通支付專利授權費，等待新的談判。根據消息人士的說法，這家公司很可能是華為，但華為方面並未回應這一消息。

『新聞來源／華爾街見聞』