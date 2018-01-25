〈LINE談展望〉今年營收與流量拚年增兩位數 不排除啟動併購

LINE 台灣總經理陳立人上任 3 個多月，今 (25) 日為首次公開受訪談營運展望，陳立人表示，台灣同事與團隊的聰明才智仍有很大的發揮空間，因此今年訂定相當高的年度成長目標，盼流量與營收成長都能達到 2 位數，透過更高更遠的目標激發團隊動力，同時也不排除啟動併購，並將在 LINE TODAY 等內容服務上擴大投資。

談及今年營運目標，陳立人表示，在今年初與高層會晤後，高層除關心業務成長外，也著重業務是否與本地服務及市場結合，因此今年會更積極與國內更多垂直領域業者合作，不排除投資或啟動併購。

陳立人說，今年訂定的年度成長目標為業務與流量成長均達雙位數，將目標拉得更高更遠，以激發團隊動力，提供更大的發揮空間，透過新方法與發展新業務來達成目標。

陳立人透露，目前台灣團隊約 300 人左右，上任 3 個多月以來持續提升團隊綜效，今年還會持續擴大團隊編制，也會在 LINE TODAY 等內容服務上增加人力。

被問及 LINE 在台灣已有 1800 萬用戶，是否面臨飽和狀態，陳立人則說，先前就聽過不少人提到 LINE 在台灣已飽和的問題，但飽和是相對性的詞彙，LINE 未來還能延伸到更多服務與不同的應用上，發展機會還很多，在 LINE 要做為智慧入口與平台的願景下，LINE 距離飽和程度還很遠。

