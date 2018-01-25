台北、大版結盟推限量套票 旅遊必備乘車券打八折

台灣人愛去日本旅遊，雙邊官方互動與結盟也十分熱絡，桃園捷運公司、桃園國際機場公司、南海電氣鐵道株式會社、關西國際機場聯手推出「旅行台灣大阪乘車券」套票， 2 月 1 日正式開賣，內容包含關西機場－大阪難波及桃園機場－台北車站單程車票，價格約為分開購買 8 折，出示票卡還可在機場指定店家享有特別折扣。



▲套票包含關西機場－大阪難波及桃園機場－台北車站單程車票，價格約為分開購買 8 折。（圖／南海電氣鐵道株式會社）

旅行台灣大阪乘車券包含 1 張桃園捷運台北站－機場第一航廈站或第二航廈站單程票，以及 1 張關西機場－南海電鐵難波站、新今宮站或天下茶屋站的 Rapi:t 特快車 SUPER SHEET 單程票， 2 月 1 日起正式於桃捷及日本南海電鐵販售，售價為台幣 470 元及日幣 1,770 元，台灣限量 2,000 套，日本限量 1,000 套。



▲包含寶可夢專賣店在內的機場商店，憑票券都可享有購物優惠。（圖／翻攝自關西國際機場）

此外，憑票卡還可在桃園機場及關西機場指定商店有特別折扣，像是在桃園機場的新東陽伴手禮商店、統一超商、星巴克、麥當勞、漢堡王等，以及關西機場寶可夢專賣店、伴手禮商店、餐廳等，都可以享 9 折起優惠。

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