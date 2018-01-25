外資連9買 開始回補電金權值股 三大法人合買44億元

台股今 (25) 日呈現震盪走勢，早盤一度大漲，隨後持續收斂漲幅，終場小漲 13.79 點，以 11165.95 點作收；三大法人則是土洋對作，外資續買 67.37 億元，投信賣超 0.91 億元，自營商賣超 22.45 億元，合計買超 44.05 億元。其中外資已連買 9 個交易日，買超天數為近 4 個月最高，個股方面則開始加大電子與金融權值股買超力道。

期貨部分，三大法人外資單獨偏多，重新加碼多單 2895 口，淨部位多單重回 4 萬口之上，來到 41562 口；投信加碼空單 2348 口，淨部位空單續升到 33135 口；自營商減碼多單 2223 口，淨部位多單降到 789 口，合計三大法人減碼多單 1676 口，淨部位多單為 9216 口。

外資今日買盤除集中面板族群，也擴散到其他電子權值股，包括聯電、仁寶、光寶科、台積電等，外資都有超過 5000 張的買超。另外傳產龍頭也獲得外資加碼，包括中鋼、台化、南亞、台塑等，也都見到外資買盤湧入。

外資也重新加大對金融股的買超力道，包括開發金、新光金、元大金、兆豐金、台新金、合庫金、玉山金、華南金、永豐金、國泰金、第一金、富邦金、國票金等也都是外資買超標的。

ETF 部分，外資連續 3 天買超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資則是中止連續 5 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 4 天買超。

外資集中市場買超第 1 名為友達，買超張數 48069 張，第 2 名聯電，買超 43635 張，第 3 名群創，買超 36180 張，第 4 名欣興，買超 22924 張，第 5 名仁寶，買超 18352 張。6 到 10 名依序為，開發金，買超 17877 張；新光金，買超 13312 張；元大金，買超 12340 張；中鋼，買超 10416 張；兆豐金，買超 9769 張。

外資集中市場賣超第 1 名 FH 彭博高收益債，賣超張數 48000 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，賣超張數 19472 張，第 3 名中信金，賣超 13328 張，第 4 名華邦電，賣超 7014 張，第 5 名富邦上証正 2，賣超 6978 張。6 到 10 名依序為，中纖，賣超 5172 張；力麗，賣超 4653 張；彩晶，賣超 4360 張；晶電，賣超 4298 張；宏碁，賣超 4075 張。

法人表示，外資今天重新回補電金權值股，但是大買 67 億元，指數卻僅小漲 13 點，顯示外資不願追高，僅是低接回補庫存，整體來看，目前指數陷入高檔震盪，預料在農曆年前，因為市場有賣股過年的需求，除非外資願意大拉指數，否則指數很難出現大幅走揚。