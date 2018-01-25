台股盤後－報復性反彈不敵電子匯損恐慌 上沖下洗137點5日線得而復失

台股今 (25) 日演出大怒神走勢，早盤在台積電反彈帶動下，指數開平後急拉，最多上漲 110 點，不過新台幣也急升險破 29 元，市場憂電子出口匯損壓力大增，引發賣盤趁勢湧出，指數震盪拉回，午盤過後甚至翻黑，尾盤部分低位階股吸金撐盤，終場小漲 13.79 點，以 11165.95 點作收，成交值 1602.87 億元。

以中小型股為主的櫃買市場走勢則是開高走低，早盤一度站上 155 點，不過賣壓也逐步湧現，午盤後開始翻黑跌幅逐步擴大，終場下跌 1.37 點，以 152.86 點作收，成交值 425.62 億元。

台股今日類股漲略多於跌，其中漲幅最高是汽車類股，漲幅達 3%，塑膠、油電燃氣漲幅也超過 1%，貿易百貨、玻陶、水泥、金融、生醫、鋼鐵、其他類、電腦設備、化學生醫、電器電纜、橡膠、化學、食品、電子通路、建材營造等也均收紅。

下跌股則有電機機械、造紙、資訊服務、其他電子、電子零組件、紡纖、航運、通信網路、觀光、半導體、光電等。

台積電今日走勢整理，早盤一度站回 260 元整數關卡之上，也帶動指數衝高，不過市場對於昨天台積電大幅下殺仍心有餘悸，壓抑台積電漲幅無法有效守住，午盤過後甚至還翻黑，所幸尾盤拉回到平盤作收。

台積電走跌也拖累半導體類股走弱，海德威、沛亨、尼克森、合晶、創意、台勝科、漢磊、穩懋、大中、環球晶、精材、嘉晶、南亞科、威盛、盛群、強茂、日月光等也均下跌逾 2%。

股王大立光也是在平盤上下震盪，二線光學廠則是持續抗跌，亞光亮燈漲停，揚明光、今國光、聯一光等也均收紅。

至於比特幣概念股走勢也互異，雖有世芯 - KY 亮燈漲停，不過麗臺因為去年 12 月單月大虧，今天股價跌停，也拖累撼訊等走弱。

面板雙虎也持續吸金，但是走勢則是兩樣情，其中有友達成交量仍達 28 萬張，股價也上漲近 2%，至於群創雖然成交量也有 14 萬張，但是股價則是下跌 1%。

金融股則扮演穩盤要角，中信金、兆豐金、富邦金等漲幅均超過 1%，華南金、合庫金、台新金、第一金、永豐金、國票金、開發金、新光金等也均收紅。

倫元投顧分析師王信傑表示，台股今天上沖下洗，不過從今天盤勢可以發現，11250-11300 點反壓沉重，尤其當台積電等權值股尚無法有效止穩前，除非能有一根帶量長紅棒突破反壓，否則指數要衝過反壓區難度不小。