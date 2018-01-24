三大法人買超43億元 外資大買面板雙虎 買超友達創單日新高

台股今 (24) 日遭遇周期貨及選擇權結算，賣壓摜殺台積電，終場下跌 100.95 點，以 11152.16 點作收。三大法人持續僅投信賣超，外資買超 41.99 億元，投信賣超 5.72 億元，自營商買超 7.01 億元，合計買超 43.64 億元。期貨外資單獨偏多，重新加碼多單 2895 口，個股方面外資持續買超面板雙虎，買超友達樟樹 16 萬張，創單日買超紀錄。

期貨部分，三大法人外資單獨偏多，重新加碼多單 2895 口，淨部位多單重回 4 萬口之上，來到 41562 口；投信加碼空單 2348 口，淨部位空單續升到 33135 口；自營商減碼多單 2223 口，淨部位多單降到 789 口，合計三大法人減碼多單 1676 口，淨部位多單為 9216 口。

外資今天買盤又重回面板族群，友達獲得外資大買 16 萬張，創歷史單日買超新高紀錄，也是連續 8 天買超，群創也高居買超第 2 名，也是連續 10 天買超。

外資今天在電子權值股賣壓，反而未出現在台積電身上，儘管外資賣超，但張數僅 200 多張，反倒鴻海與大立光，外資賣壓相對沉重。法人預估，今天台積電賣壓，可能是丙種資金在農曆年前先行結帳所致。

相較之下，外資金融股賣壓反較之前來的大，儘管包括新光金、開發金、國泰金、國票金、兆豐金、元大金都還見到外資加碼，但是中信金、富邦金、永豐金、第一金、華南金、台新金、合庫金皆遭外資出脫。

ETF 部分，外資連 2 天買超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資則是連續 5 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 3 天買超。

外資集中市場買超第 1 名為友達，買超張數 160103 張，第 2 名群創，買超 29098 張，第 3 名新光金，買超 24480 張，第 4 名開發金，買超 22019 張，第 5 名旺宏統一 73 購 02，買超 8101 張。6 到 10 名依序為，彩晶，買超 7541 張；日月光，買超 6350 張；宏碁，買超 6279 張；元大滬深 300 正 2，買超 6004 張；國泰金，買超 5106 張。

外資集中市場賣超第 1 名華邦電，賣超張數 16785 張，第 2 名中信金，賣超張數 16387 張，第 3 名聯電，賣超 13471 張，第 4 名鴻海，賣超 9422 張，第 5 名旺宏凱基 73 購 01，賣超 8187 張。6 到 10 名依序為，遠傳，賣超 7541 張；旺宏永豐 73 購 02，賣超 6200 張；旺宏元大 73 購 06，賣超 6164 張；旺宏元大 74 購 04，賣超 5938 張；台積電麥證 77 購 01，賣超 5920 張。

法人表示，外資今天在現貨市場大砍台積電，壓低指數讓台指期空單部位獲利了結，隨即又重新回補台積電及多單部位，顯示外資多空都要賺的籌碼優勢，不過接下來下周二還有摩台期結算，外資會不會如法炮製，也將成為農曆年前指數能否守住 11000 點的觀察指標。