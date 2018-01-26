台灣主要報紙重要財經新聞 2018年1月26日

新台幣對美元昨（25）日上演暴衝秀，中央銀行出乎市場意料之外，未大拉尾盤，新台幣終場飆升 2.33 角，收 29.069 元兌 1 美元，創五年來新高。匯銀主管表示，新台幣升值預期濃厚，今天將挑戰「28」大關。

當沖降稅延長 3 年至 110 年 4 月 27 日，並擴大納入自營商為適用對象，行政院政委鄧振中昨（25）日審議通過，最快下周四（2/1 日）提報院會拍板，並力促列下會期立法院最優先法案。

台灣經濟研究院 25 日公布 2017 年 12 月製造、服務、營建業廠商調查結果，其中，包含營造業和不動產產業的營業氣候測驗點，較上月大升 3.58 點，且是連續第二個月走揚。台經院景氣預測中心主任孫明德說，房市從悲觀谷底回升，「這是個健康的發展趨勢！」



聯合報

台幣衝 28? 彭防線快失守

川普: 期待受通俄案約談

台經院: 今年 GDP 中美是變數

經濟日報

台幣今衝 28 大關

多空激戰 台股震盪 136 點

房市回春 移轉棟數三年來首見翻揚



蘋果日報

台幣飆升 2 角 今測試 28 字頭

台塑年終拍板 員工平均領 28 萬元

iPhone X 大輸三星 在韓 2 個月賣 40 萬支



中國時報

台經院景氣預測！揮別悲觀谷底 房市回溫

台塑年終 6 個月 加 2.2 萬紅包

小英再喊話 加薪是有回報投資

工商時報

央行放手 台幣進逼 28

當沖降稅延長 3 年 賴揆下周拍板

台塑年終 6 個月 紅包 22,000 元

自由時報

iX 屢被看衰 童子賢︰手機產業很健康

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去年房貸餘額增 2826 億 7 年新高

