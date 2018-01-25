【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

同致

11270 創高後，今高不過高引發賣壓

多空兩樣情，雙向操作看法不變！

【盤勢分析】

美股出現高檔震盪！台股上漲 8 天後，昨天大跌，今天早盤拉台積電出現奇襲，可惜指數日 kd 持續死亡交叉，出現開高震盪收上影線格局！接下來行情修正壓力仍大，雖指數持續有人顧，但上市櫃下跌家數卻高達 1038 家，準備邁入 2 月份，有甚麼個股壓回可留意？或是已成趨勢的類股？相關解說可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日雖指數震盪仍收紅，但日 KD 持續死亡交叉 (多頭仍要加油)！而加權週線：週 KD 還是黃金交 (需留意開口大小，明日確認)，目前暫定義漲多震盪！好的個股壓回仍可買！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數震盪！個股方面：行情出現輪動格局，生技，矽晶圓、MOSFET、被動元件、LED、車用、【板卡電競比特幣】等多檔個股表現突出，出現健康輪漲格局

【後續作法】

台股漲 8 天跌 3 天漲 8 天後，昨大跌，今巨幅震盪，但 otc 指數卻是出現黑 K，很多股票快速壓回，定義為【洗盤】，只要融資退場，籌碼將更趨安定

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (-16)，5483 中美晶 (+1)，6182 合晶 (-2.8)、3532 台勝科 (-6.5)，這類族群今震盪走跌居多，之前沒賺到的投資人震盪壓回後，機會又來了？可留意法人籌碼動向

◎【電動車概念股】：4739 康普、4721 美琪瑪、3552 同致、3003 健和興、2231 為升、1536 和大、8349 恒燿、2421 建準 (+3)、6282 康舒、6235 華孚、3665 貿聯 (+0.5)、5243 乙盛、6238 勝麗！可留意 TESLA 走勢 (打底完成)，中國新能源汽車免徵購置稅後續消息及華友鈷業股價！

◎【生技】：1565 精華、4174 浩鼎、4147 中裕、4162 智擎、4137 麗豐、4168 醣聯、8406 金可、8436 大江、4107 邦特、4180 安成藥、4121 優盛、6492 生華科、4153 鈺偉 (+0.55)、3164 景岳、4108 懷特、3176 基亞、4105 東洋、4114 健喬，此族群仍在相對低檔可留意，但量能較少，可分段布局

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (-1.5) 為指標，2456 奇力新、3068 美磊、3026 禾伸堂、3624 光頡、6155 鈞寶、5328 華容、6284 佳邦、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科、6207 雷科、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆，此族群今普遍回檔，留意回檔量縮不破低的買點！

◎ MOSFET：6435 大中、6525 捷敏、3317 尼克森、8261? 鼎、5299 杰力、6138 茂達，此族群今回檔居多，但下檔有撐

◎ LED：2448 晶電、6168 宏齊、3698 隆達、3031 佰鴻、2340 光磊、3437 榮創，產品報價上揚，震盪量縮仍可留意！

◎【板卡電競比特幣】：3443 創意、3035 智原、3661 世芯 (漲停)、6591 動力、6150 撼訊、2377 微星、2376 技嘉 (+2.5)、3515 華擎 (+2.2)、3540 曜越、2331 精英、2399 映泰，可留意法人動向及型態的變化

◎ 今日指數震盪【續弱】的個股有：3645 達邁、3105 穩懋、2439 美律、2351 順德、1262 綠悅、8499 鼎炫、3508 位速、9938 百和、4977 眾達、3354 律勝、8039 台虹等個股，不宜跌破防守區，否則恐有再跌疑慮