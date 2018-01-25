還記得趙薇想買的萬家文化嗎？子公司萬家電競創辦人茅侃侃 公司倒閉欠薪走上絕路

2018 年 1 月 25 日，創業圈裏開始流傳萬家電競 CEO 茅侃侃因公司破產，自殺身故。 現任車和家 CEO 李想於上午 11：31 發表微博：「感謝大家，讓侃侃安心的走。…… 創業中，他背負了所有屬於他以及完全不屬於他的全部責任。身邊小有成就的人很多，但在我們心中份量最重的那個哥們。」

茅侃侃是誰？綜合財經網、中國新聞網今 (25) 日報導，中國的創業少年茅侃侃被視為創業偶像，在 2006 年還登上中國企業家的封面，茅侃侃選擇了行業上升期的賽道，遊戲電競，2015 年，與 10 多家上市公司接觸後，選擇萬家文化合資成立萬家電競，主要業務做行動遊戲開發，2016 年，母公司萬家文化傳出利多，著名演員趙 薇和其丈夫黃有龍的龍薇傳媒宣布將入主萬家文化。

可是，趙薇夫婦在這筆高達 30 億人民幣的股權收購裏，自己準備的資金只有 6000 萬人民幣，高槓桿率引來監管頻頻過問。這一收購案被輿論無限關注，最終也不得不夭折了。 龍薇傳媒收購失敗之後，其它資本也聞風而退，萬家文化只好另外找到主營業務為旅遊地產的祥源控股賣身，更名「祥源文化」(600576-CN)。

綜合 IT 爆料滙去年 11 月 6 日、財經網今 (25) 日報導報導，令茅侃侃後來想不到的是，此次上市公司控制人變更，卻將子公司萬家電競送上了絕路。 在一份茅侃侃披露的內部郵件中，祥源文化方面認為，萬家電競已經不符合祥源文化的發展戰略。

圖片取材自 IT 報料匯。

報導指出，祥源文化董事封國昌表示，「一方面，由於萬家電競處於虧損狀態，不利於上市公司年度利潤目標的實現；另一方面，我們也理解萬家電競需要一定資金，確保團隊穩定和按計劃完成產品開發。我們的意見是盡最大的可能商談，祥源文化可以以較優惠的條件轉讓大部分股權（如 30%，或更高），但同時要求股權受讓方對萬家電競增資。」

祥源文化從始至終的態度都是希望盡快賣掉部分萬家電競的股權，但並不會出錢參與新一輪融資，也不願意等萬家電競盈利後進行回購。

在這種情況下，茅侃侃曾自己籌得一筆資金，但祥源文化方面卻表示，不能以超過上市公司向其借款的利息借債，會影響審計。茅侃侃也只得原路退回，這也導致了公司徹底停擺。

萬家電競法人代表是萬家文化。當時，萬家文化出資 460 萬人民幣，認購 46% 股份；茅侃侃出資 340 萬人民幣，認購 34% 股權，而其他三位股東分別出資 50 萬人民幣。

從財報來看，萬家電競的業績有點糟糕，成立後一直處於虧損狀態。2016 年，這家電競公司實現歸屬於少數股東的損益為 - 1073.72 萬人民幣，期末少數股東權益餘額為 1199.89 萬人民幣。2017 半年報顯示，當期歸屬於少數股東的損益為虧損約 215 萬人民幣；負債合計約為 4812.7 萬人民幣。

然而，茅侃侃任 CEO 的萬家電競負債運營，他個人的房子和車都進行了抵押借款，公司對資金的缺口仍然填不完，急需融資解渴。

而接盤的祥源文化一方，本就沒有增資或借款來維持萬家電競負債經營的意願，也反對茅侃侃向外部高息借款，因為會影響上市公司的審計報表。

至於等待時間讓萬家電競盈利，是雙方都無法接受的，茅侃侃已經沒錢給員工發工資了，還欠了一屁股債，祥源文化則只想趕緊甩掉這個負資產包袱。2017 年 10 月，萬家電競公司關閉，欠薪員工集體討薪。2018 年 1 月 23 日，茅侃侃在他的社交動態上寫著，「嗯，我愛你不後悔，也尊重故事的結尾。」25 日選擇跟世界告別。

圖片取材自搜狐科技的財經女記者部落格。

很多環節都對最後的結果產生了影響。如果金亞科技沒有財務造假，如果黃有龍趙薇夫婦不玩資本遊戲過早釋放利好消息，如果祥源文化能更有耐心等待萬家電競盈利，茅侃侃都有機會翻盤。

然而歷史不容假設，茅侃侃也已經以生命的代價告別了曾經成就過他的資本界和創投圈。一位創業者在得知茅侃侃死亡消息後，表示感同身受：「創業中，往往大事兒打不倒人，但融資的反覆折磨會讓人崩潰。資本是錦上添花的，不會雪中送炭，誰管你曾經如何。」