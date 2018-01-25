家庭旅遊好燒錢 消基會批：8成團費兒童占床與大人同價

一家大小出遊最麻煩的除了安排行程之外，就是訂房了。消基會今（25）日表示，有 8 成旅遊業者旅遊兒童占床與大人同價，完全未反映國外機票、住宿和景點所提供的優惠，呼籲主管機關應協調業者落實旅遊資訊與標價透明制度，業者也應建立成人、銀髮族、兒童和幼兒分級團費制度，讓消費者可以安心享有選擇權。

為了解旅行社出團的兒童團費收取方式及標準，消基會隨機抽樣 10 家旅行社，針對國內和國外旅遊團以占床和不占床作為調查基礎進行調查，結果發現有 8 家業者國外旅遊兒童占床與大人同價，完全未反映國外機票、住宿和景點所提供的優惠。

消基會表示，在兒童不占床的情形下，與成人國外團費報價價差來看，品冠國際旅行社的「食尚關西好好玩～日本環球影城、哈利波特、飛天翼龍快速通關四項券、京阪神漫遊五日」不占床的差價高達 5,000 元，算是友善旅行社，Ggogo 吉帝旅遊的「大阪環球影城阿倍野 HARUKAS 五天」無論占不占床，兒童與成人都是均一價，是對兒童福利最不友善的旅行社。

國內旅遊部分，消基會指出，以成人與兒童不占床的團費價差來看，eztravel 易遊網的「高雄義大世界 + 花蓮輕鬆選豐富 3 天」價格 11,600 元，是這次調查樣本中價差最大的，東南旅遊的「夜宿海生館 / 義大天悅 / 高鐵三日遊」沒有提供不占床的價位，鳳凰國際旅行社的「高雄義大世界 / 海生館 / 墾丁自然生態三日遊」則不分占不占床，為統包計價。

消基會認為，基於消費者保護原則，主管機關應協調業者落實旅遊資訊與標價透明制度，且基於公平、合理，應儘速將幼兒、兒童、銀髮族等相關法定福利規定，修訂於國內外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項中，以達維護兒少及老人權益；此外，旅遊業者也應透明化收費標準，具體反映價差，才是公平合理的作法。

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