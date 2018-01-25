2017年三季度末金融業對北京經濟增長貢獻率近20%

1月25日，第十屆北京金博會在京召開2017中國金融年度論壇，北京市金融工作局黨組書記霍學文在論壇上表示，外資金融已經成為支撐首都金融發展的重要力量，截止2017年底，全市外資金融法人機構一共42家，其中，合作銀行9家，外資證券公司5家，外資基金管理公司8家，外資期貨公司2家，外資保險7家等。還有32個國家和地區60多個國家在北京設有代表處，由中國政府發起推動支持的亞洲基礎設施投資銀行、絲路基金、中非基金、亞洲金融合作協會等國際金融機構和組織也在北京設立。融業大幅度放開市場準入，將為首都金融業發展帶來新的機遇。

數據顯示，截至2017年三季度末，北京市金融産業實現增加值3408億元，增長7.4%，金融業作為核心支柱産業占地區生産總值的比重達到17.4%，對經濟增長的貢獻率達到19.5%，繼續成為北京市服務業“領頭羊”。在金融“強監管”、“降杠杆”的背景下，北京全市金融業實現平穩運行，圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三大重要任務取得積極成效。

随着金融業加速回歸服務實體經濟的本質，信貸資源加速流向“高精尖”産業。截至9月末，本市中資銀行高新技術産業人民币貸款餘額3379.4億元，同比增長18.1%;中資銀行文化創意産業人民币貸款餘額1429.5億元，同比增長13.4%，科技創新與文化創新的“雙輪驅動”戰略正在不斷釋放出活力。

與此同時，北京市多層次資本市場也交出了一份亮眼的“成績單”，新三板企業募集資金全國第一。前三季度，北京地區上市公司通過IPO、定向增發、配股、發行公司債、可轉債等方式累計籌資1760.4億元。其中，北京地區A股上市公司新增21家，累計303家，占全國8.95%，數量居全國第四。北京地區新增新三板挂牌公司146家，占全國新增挂牌公司總數的10.1%。今年前9個月，北京地區新三板挂牌公司共募集資金219.2億元，占全國的21.8%，位居全國第一。

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