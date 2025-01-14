美國頒布AI晶片出口新規 中國商務部回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-01-14 07:42

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中國商務部新聞發言人表示，中方注意到拜登政府於周一（13 日）頒布人工智慧（AI）相關出口管制措施，進一步加嚴對 AI 晶片、模型參數等出口管制，還拓展了長臂管轄，對第三方與中國展開正常貿易設置障礙，橫加干涉。

中國商務部新聞發言人說，此前美國高科技企業、行業組織等透過多種渠道表達不滿和擔憂，認為該措施未經充分討論、制定草率，過度監管 AI 領域，將產生重大不利後果，強烈呼籲拜登政府停手。

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中國商務部新聞發言人痛批，拜登政府對業界呼聲充耳不聞，執意倉促提出措施，是泛化國家安全概念、濫用出口管制又一例證，公然違背國際多邊經貿規則。中方對此堅決反對。

中國商務部新聞發言人稱，拜登政府濫用出口管制措施，嚴重阻礙各國正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重影響全球科技創新，嚴重損害包括美國企業等全球各國企業利益。中方將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。

白宮周一針對 AI 晶片頒布新規，據《紐約時報》報導，此項新規基本上將全球分成三大類：

第一類為不受限國家，包含美國和 18 個盟友，如英國、加拿大、德國、日本、南韓、台灣等，可以自由進出口晶片。

第二類為受限國家，包括現階段已被美國制裁的俄羅斯和中國。

第三類包含全球大部分國家，其進出口晶片的數量受限，必須與美國簽訂協定，才能調整。