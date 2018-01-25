歐盟領袖告誡勿重回國族主義 促加強國際合作駕馭全球化

路透瑞士達沃斯1月24日 - 多位歐洲領袖周三在達沃斯世界經濟論壇告誡勿重回國族主義。法國總統馬克龍和德國總理默克爾呼籲加強國際合作，以駕馭全球化的力量。

歐陸三大經濟體領導人--默克爾、馬克龍及意大利總理真蒂洛尼，在美國總統特朗普抵達達沃斯推銷美國優先政策的前一天，發表了這些演講。

特朗普自一年前上任以來，已讓美國退出多項國際貿易及氣候協定，並揚言廢棄抑制伊朗核計劃的協議。這些都讓自二戰以來就仰仗美國協助形塑國際規則的盟友感到不安。

馬克龍呼籲以“全球契約”，來應對造成不均衡現象上升和民粹主義鵲起的經濟勢力。在整整一小時的發言中，他受到了來自企業執行長、銀行家和重要學者的起立鼓掌。

“當前人們被告知，社會和財政問題的答案就是少作為、降稅，這沒有限度，就是競相降低門檻和標準，”馬克龍表示。數周前特朗普推動的大幅調降企業稅獲得通過，料將吸引投資流入美國。

“如果我們無法就國際合作的標準達成一致，我們將不能說服中產階級和工薪階層，全球化對他們有利。”

**以史為鑒**

默克爾在經歷了數月國內政治僵局後重回國際舞台，她回顧了兩次世界大戰並質疑西方國家是否已從這些沖突中汲取了教訓。

“我們看到民族主義和民粹主義擡頭，許多國家出現了兩極分化的氣氛。”

“我們相信孤立主義對我們沒有幫助。我們認為需要進行合作，保護主義不是解決之道，”她問道，“我們真的已經汲取了歷史教訓嗎，還是沒有？”

當被問及將向特朗普傳遞何種訊息時，意大利總理真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)稱，維護本國公民、企業和經濟是合理的，但“這要有限度”。

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