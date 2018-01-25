中國今年新三板將著重推進市場精細化分層 研究發行制度改革

路透北京1月25日 - 中國全國中小企業股份轉讓系統有限公司（俗稱新三板）總經理李明近日表示，2018年將著重推進市場精細化分層，研究發行制度改革，豐富市場產品和服務。研究制定新三板市場的發展戰略，找準新三板在多層次資本市場中的坐標和方位，推動完善市場發展的上位法。

上證報援引他在2018新三板創新發展論壇上的講話稱，今年還將推進對外開放與合作，提高新三板的國際能見度，探索與境外交易所的互聯互通；深化分類監管，加強科技監管，全力維護市場穩定運行。

他還透露，新三板擬研究引入競爭性發行機制，進一步完善發行制度。堅持市場化定價，實行簡便、快捷、高效的融資方式。根據企業和投資人的需要，積極豐富融資工具，做到基礎產品市場和衍生品市場協調發展。

同時，新三板將加大對暫未盈利創新企業的覆蓋和支持，更加積極主動地對接戰略新興產業、先進制造業等新經濟業態；力求差異化表決權架構企業掛牌、融資等在新三板市場率先實現；盡快出台股權激勵等相關制度，助力創新驅動式發展。

針對部分掛牌公司提出的赴境外上市的需求，新三板正在研究推進企業兩地掛牌問題；支持掛牌公司參與“一帶一路”建設，深入研究“一帶一路”沿線國家企業在新三板掛牌的可行性和實現方式；積極研究VIE結構公司掛牌問題。

此外，全國股轉公司還積極參與證券法修改，推動制定新三板條例，進一步明確市場的屬性和監管安排；完善新三板業務規則體系，推動修訂完善行政規章和規範性文件；“零容忍”嚴打違法違規，凈化市場生態。

不過，雖然新三板迫切需要豐富投資者數量和類型，但李明表示，新三板將結合深化分層堅持和完善投資者適當性管理制度。

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