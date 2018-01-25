經濟數據亮眼 賴清德：總統政策方向正確

近來台灣各項經濟數據表現亮眼，包括 2017 年經濟成長率達 2.6%、股市創下 28 年新高，失業率也創 17 年來新低，行政院賴清德今（25）日對此表示，證明總統蔡英文政策方向正確，期勉行政團隊秉持「做實事」精神，務實擬定策略，解決低薪、社會安全網的建構等問題。

資料顯示，2017 年經濟成長率 2.6%，較 2015、2016 年的 0.7% 及 1.5%，呈現穩定成長；去年全年外銷訂單額度達 4,928 億美元，創下歷史新高，年增約 11%；去年全年出口值達 3,174 億美元，年增率約 13%，創下近 7 年最大增幅，為歷年次高水準。

股市和失業率方面，去年股市創下 28 年來的新高、上市上櫃公司總營收達 32.7 兆，也創下歷史新高，較 2016 年成長約 7%；去年全年失業率為 3.76%，創下 17 年來的新低。

徐國勇轉述賴清德說法，他說，由各項經濟數據可證明，總統蔡英文為國家擘畫的政策方向正確，賴清德特別感謝行政團隊在這段期間的努力，讓政府在各項重要政策的推展上，都能取得初步的成果。

賴清德說，他要期勉各位同仁持續秉持「做實事」的精神，面對台灣當前的挑戰以及下個階段的改革事項，包括解決低薪問題、社會安全網的建構等，更加堅定腳步，務實擬定策略，踏實解決問題，逐步開創新局，共同為國人打造一個可以安居樂業的幸福家園。



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