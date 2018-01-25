繫好安全帶！美股很快將面臨120億美元天量拋售潮

摘要：今年以來由於標普 500 大幅上揚 6%，而債券整體下跌約 1%，美國養老金必須在倉位調整中賣出股票買入債券以使資產配置比例符合要求。瑞信估算，養老金本月必須賣出約 120 億美元股票，並買入 240 億美元固定收益資產才能實現配置比例再平衡。

牛市正酣的美國股市未來幾日或將迎來養老金巨額拋售，拋售規模預計將達到一年內最高水平。

瑞信在一份交易報告中指出，開年至今，由於標普 500 指數大幅上揚 6%，而債券整體下跌了約 1%，美國養老金們必須在這個月的倉位調整中賣出股票，買入債券，以使得資產配置比例符合要求。

瑞信估算，美國養老金必須賣出價值約 120 億美元的天量股票，並買入 240 億美元的固定收益資產才能實現資產配置比例再平衡。瑞信稱，如果不算上那些與季末重合的月份，這將是一年內最大的單月養老金拋售規模。



由於今年以來全球股票延續強勁漲勢，美國養老金預計也將拋售海外股票來調整資產配置比例。

年初至今，MSCI 歐澳遠東 (EAFE) 指數和 MSCI 新興市場指數分別上揚了 6.8% 和 8.7%。據瑞信測算，美國養老金需要賣出 90 億美元發達市場股票，以及 30 億美元新興市場股票。

值得一提的是，上述調整規模可能因不同資產的市場表現出現變化而相應改變，同時瑞信指出，養老金調倉不會發生在某一特定日期，例如月底，而是取決於市場情緒、實施成本和現金流等因素。

關於養老金的長期配置計劃，摩根大通近期的流動性調查報告顯示，當長期公債殖利率達到 2.8% 時，養老金將開始降低風險水平，而當殖利率達到 3.7% 時候，他們將進行完全對沖。

目前美國 30 年期公債是殖利率已經達到 2.928%，超出上述 2.8% 的水平。

此外，摩根大通的測算顯示，今年股市上漲僅 5% 就將導致美國養老金資產配置再平衡規模達到 1250 億美元。因此，摩根大通預計養老金和保險公司今年購債規模將大大超過去年 4600 億美元的規模，有望重返 2016 年 6400 億美元的購債速度。而隨著股市繼續走強，該預測還存在上行空間。

由於養老金偏愛長期債券，這也意味著長端殖利率將受到壓制，進一步加劇殖利率曲線平坦化。

『新聞來源／華爾街見聞』