台經院上修2018經濟成長率預測值至2.34%

台經院今（25）日發布最新經濟預測，預估 2018 年國內實質 GDP 成長率為 2.34%，較 2017 年 11 月預測上修 0.04 個百分點，在民眾最關心的物價方面，隨著國際油價攀升且年增率走揚，加上受到菸稅、醫療費用、勞動成本調漲影響，預期 2018 年 CPI 成長率為 1.03%，較前次預測數據上修 0.23 個百分點。台經院景氣預測中心主任孫明德對於 2018 年整體經濟環境抱持樂觀的態度。

台灣經濟研究院今日發布「國內總體經濟預測報告暨景氣動向調查報告」，觀察近期國際經濟情勢，主要預測機構像是世界銀行、環球透視與國際貨幣基金組織更新的預測數據，顯示 2018 年全球經濟將優於 2017 年。

在國內方面，雖然 12 月進出口與外銷訂單表現亮眼，但是電子零組件業進入產業淡季，且國際品牌新機需求未如預期樂觀，使得製造業廠商對於當月景氣看法持平；服務業方面，受惠於節慶商機與尾牙檔期來臨，拉抬零售業與餐旅業對當月景氣看法；營建業因年底工程趕工，以及購屋旺季，推升廠商對當月景氣看法。

台經院指出，經過模型試算後，製造業營業氣候測驗點連續 4 個月下滑，服務業與營建業測驗點則同步上升，在 2018 年總體經濟預測方面，預測今年國內實質 GDP 成長率為 2.34%，較 2017 年 11 月預測上修 0.04 個百分點。

展望 2018 年整年，台經院表示，就近期國際預測機構如世界銀行、環球透視與國際貨幣基金組織所公布的更新數據觀察，顯示 2018 年全球經濟將優於 2017 年，台灣也可望維持一定的動能而不致失速，不過仍有若干不確定因素可能影響實際結果。

物價部分，隨著國際油價攀升且年增率走揚，加上受到菸稅、醫療費用、勞動成本調漲影響，核心 CPI 年增率已連續 6 個月上揚，近期物價上漲壓力浮現，預期 2018 年 CPI 成長率為 1.03%，較前次預測數據上修 0.23 個百分點。

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