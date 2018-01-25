【IPO追蹤】「100毛」上市計劃失效

「100毛」上市大計遇阻。其母公司毛記葵涌於去年7月26日向港交所(00388-HK)遞交主板上市申請，事隔半年仍未成功獲上市部通過，其在港交所的申請已顯示為「失效」，若毛記葵涌仍欲上市，須重新遞交申請或更新財務資料。

按一般慣例，公司在申請入表後有半年限期，解答監管機構的問題，若在限期前未有回應，上市申請便會失效。毛記若有意繼續上市，可重新遞交經更新後的資料再次申請上市。毛記的保薦人為長雄證券。不過「失效」並不代表上市失敗，不少公司之後延後或重遞申請，最後成功上市。

毛記葵涌2010年成立，初期以「黑紙」、「100毛」等印刷業務起家，2016年起為客戶提供一站式廣告方案的數碼媒體服務。毛記葵涌現時有三大業務，包括數碼媒體服務、印刷媒體服務、活動策劃及藝人管理。

據當時其提交的初步申請文件顯示，毛記葵涌於2015、2016及2017年度(截至3月底止)的利潤分別為781.8萬、2240萬及3626萬元，僅符合主板上市，即過去3年共錄得5000萬元盈利及最近一年盈利至少2000萬元的要求。

萬華媒體(00426-HK)最新中期報告顯示，其持股約10%而列為聯營公司的毛記葵涌、黑紙及另一間經營其他業務的附屬，對萬華媒體的業績貢獻，由截至去年3月底止的337.2萬元，銳減至截至去年9月底止的65.7萬元。

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