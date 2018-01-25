受車險與理財險拖累 互聯網保險增速現六年來首降

據保監會最新披露的數據顯示，2017年互聯網保險簽單件數124.91億件，增長102.60%，其中退貨運費險68.19億件，增長51.91%;保證保險16.61億件，增長107.45%;意外險15.92億件，增長539.26%;責任保險10.32億件，增長438.25%。

從保費數據來看，保監會統計信息部巡視員、副主任王蔚表示， 2017年，互聯網保險創新型業務是在快速發展，但從保費角度看，互聯網保險保費1835.29億元，同比下降21.83%。

對于下降的原因，王蔚表示，與保險業業務結構調整有關，一是投資型業務大幅收縮，二是車險商車改促使線上銷售渠道進一步受到影響，也就說通過互聯網渠道銷售的車險和投資型業務出現較大幅度下降。“但同時我們也看到，保障功能較強的普通壽險得到迅猛發展，2017年互聯網渠道普通壽險原保險保費收入954.82億元，同比增長達99.28%。”

保監會此次雖未公布開展互聯網保險業務的主體，但上述報告提到，2017年上半年，共有61家人身險公司開展互聯網保險業務，占人身險會員公司總數的八成，其中中資公司39家，外資公司22家。與去年同期相比，投連及萬能險占比較高的險企互聯網保費規模大幅度萎縮、銀保渠道占比較高的險企互聯網保費規模排名提升。

報告認為，對傳統大型壽險公司來說，互聯網渠道突破了傳統渠道瓶頸制約，開辟了新的思路及新的增長點，有效降低運營成本、促進産品創新;對于中小型壽險公司，則通過場景化營銷、多元渠道跨界整合，發現高契合度的用戶，實現差異化精準營銷。目前，中國的互聯網壽險市場已經逐步形成大中小型壽險公司齊頭并進、各有側重的趨勢。

來源：證券日報

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