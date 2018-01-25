台股盤中─大漲百點後又壓回 多空激戰11200點

台股昨 (24) 日大跌百點修正回檔，今 (25) 日早盤指數以小漲 2 點開出，隨後一度翻黑，不過多頭買盤不斷進場拉抬，指數盤中大漲百點最高來到 11268 點，只不過衝高後漲幅迅速收斂，漲點縮小到 30 點以內，多空激戰 11200 點，盤面上仍以中小型電子股與原物料族群快速輪動為主流。

分析師指出，即便昨日加權指數跌百點，實際上外資又加碼期貨多單，且買超現貨，加上新台幣強升態勢未變，資金行情有望延續，而匯率仍是後市觀察焦點。

從細族群來看，在挖礦熱潮效應下，顯卡相關業者股價續漲，技嘉一度漲逾 4%，微星、撼訊即便已漲多，仍漲逾 1% 持穩表現，散熱模組廠吸引買盤進駐，建準、協禧漲半根停板，雙鴻、超眾、健策和奇鋐漲超過 2%。

IC 設計相關廠商股價表現也強勢，昂寶 - KY、虹冠電漲幅 4% 左右；PCB 印刷電路板也有不少個股大漲，博智漲逾半根停板，欣興大漲後拉回在 4% 左右震盪，聯茂、金像電、瀚宇博等漲幅穩在 1% 之上。

二線光學鏡頭廠買盤也再度轉強，亞光切入亞馬遜無人商店激勵買盤進場，盤中漲超過 7%，帶動今國光漲 4%、聯一光漲近 2.5%，玉晶光、光耀科、新鉅科、先進光漲幅均逾 1%。

亞光相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

AI 人工智慧相關族群買盤也再度湧入，世芯 - KY 早盤快速攻上漲停板後鎖死，外盤高掛逾 1400 張等買，智原漲逾 6%，創意漲逾 2%。

在新台幣升值下，也引發原物料族群輪動，鋼鐵族群走強，彰源、千興和建錩漲 3% 之上，大成鋼、新鋼和允強漲逾 2%。

散裝族群同樣有不錯的表現，隨著台船漲逾 1% 帶動，包括東森、中航、四維航和台航漲幅 1% 左右。

元大投顧指出，南韓平昌冬季奧運將在 2 月 9 日開幕，市場將聚焦在全球首發的 5G 網路開通和機器人翻譯相關，台股相關供應鏈可多加留意，整體而言，在盤面上族群持續輪動下，仍是選股不選市。

從技術面觀察，昨日台股在連續上漲 8 天後下跌，統一投顧認為，可視為是漲多拉回良性修正，指數多頭格局不變，預料短期內震盪整理後，仍可望再創新高。