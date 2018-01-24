〈興富發法說〉今年全台推案量507億元 加強手中餘屋去化

建商興富發 (2542-TW) 及集團內的潤隆 (1808-TW) 今 (24) 日召開法說會，興富發副總廖昭雄指出，該公司今 (2018) 年全台推案量達 507 億元，同時，內湖的「雙湖匯」建案及「雙美館」都將在今年完工入帳。該公司今年還將加強去化餘屋，預計今年消化餘屋至少 70 億元。

2018 年興富發建設新完工金額預估都將創歷年的新高，每個完工個案銷售的成績都很好，廖昭雄指出，預估未來 5 年，全台完工入帳案源高達 1655 億元，預計新完工入帳的金額，今年有 476 億元，2019 年有 81 億元，2020 年有 195 億元，2021 年有 846 億元，2022 年則有 55 億元。

廖昭雄表示，該公司在台北市的建案包括「雙湖匯」建案及「雙美館」都會在今年完工，該公司今年度推案量約 507 億元，由於新推案產品定位 2-3 房首購族推案，因此推案量大部分比例落在台南、高雄地區。同時，對於 2-3 房的首購組產品，毛利率也將可維持在 25% 的正常水準。

同時，在各建商於去年努力消化手上餘屋同時，興富發在去年售出達 75 億元的餘屋，目前手中的餘屋量還有 280 億元，未來將以每年消化 70-100 億元的餘屋量，加速消化餘屋；同時，興富發公司內部也組成自有的銷售團隊，盡速消化手中現有餘屋。對於大坪數的餘屋去化，興富發也以讓利及增進產品品質兩方面著手加強去化。

興富發去年以發行可轉換公司債 (CB) 募集高達 100 億元的資金，該公司表示，如無特殊的購地案發生，該公司今年將沒有市場籌資的計畫。