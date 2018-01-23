外資買現貨掩護台指期獲利了結 2天大砍逾萬口 三大法人買超52億元

台股今 (23) 日儘管新台幣一度大幅升值 3 角，逼近 29 元大關，但指數卻陷入高檔狹幅震盪，終場小漲 21.65 點，以 11253.11 點作收。三大法人則是投信持續賣超，外資買超擴大到 51.44 億元，投信賣超 2.83 億元，自營商買超 3.64 億元，合計買超 52.44 億元。期貨部分外資續減碼多單 3604 口，兩個交易日減碼逾萬口多單。

期貨部分，三大法人自營商單獨偏多，外資續減碼多單 3604 口，淨部位多單跌破 4 萬口，來到 38665 口；投信加碼空單 2115 口，淨部位空單回升到 30787 口；自營商加碼多單 2240 口，淨部位多單來到 2828 口，合計三大法人減碼多單 3479 口，淨部位多單為 10706 口。

外資今天買盤逐漸由面板族群擴散，包括宏碁、旺宏、台積電都見到逾萬張買超，另外緯創、燿華、日月光、中華電、和碩等權值股，也是加碼標的，就連近期持續遭外資賣超的鴻海，今天也由賣轉買，顯示外資開始有換股操作的動作。

至於金融股則還是外資主要護盤族群，包括新光金、開發金、國泰金、元大金、合庫金、國票金、富邦金、華南金、玉山金、永豐金、台新金也都是外資加碼標的。

ETF 部分，外資又重新買超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資則是連續 4 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 2 天買超。

外資集中市場買超第 1 名為宏碁，買超張數 31262 張，第 2 名新光金，買超 24191 張，第 3 名友達，買超 19718 張，第 4 名旺宏，買超 18249 張，第 5 名元大滬深 300 正 2，買超 14999 張。6 到 10 名依序為，台積電，買超 13445 張；開發金，買超 12981 張；元大台灣 50 反 1，買超 10995 張；緯創，買超 9658 張；燿華，買超 7436 張。

外資集中市場賣超第 1 名中信金，賣超張數 37743 張，第 2 名聯電，賣超張數 20216 張，第 3 名旺宏永豐 73 購 02，賣超 11576 張，第 4 名晶電，賣超 8864 張，第 5 名旺宏凱基 73 購 01，賣超 8187 張。6 到 10 名依序為，旺宏永豐 75 購 04，賣超 7870 張；旺宏統一 73 購 01，賣超 7672 張；聯電麥證 77 購 01，賣超 5626 張；華邦電麥證 77 購 01，賣超 5262 張；旺宏凱基 74 購 01，賣超 5253 張。

法人表示，外資今天在現貨市場續買 51 億元，但是指數才上漲 21 點，顯示賣壓是來自內資法人，不過因為外資主要買超的都是權值股，因此對於推升指數相對有效，但也透露出，內資賣壓相當沉重，主力退場動作明顯，預料儘管指數持續維持高檔，但是中小型股壓力也將續增。