全球首家Vive旗艦店預計Q2開幕 宏達電一體機出貨可首季挹注營運

宏達電 (2498-TW) 進軍中國 VR 一體機市場，今 (24) 日宣布 Vive FOCUS 預購訂單在中國大陸地區正式出貨，全球首家 Vive 旗艦店將在今年第 2 季度在深圳福田區 CEEC(中國國際消費電子展示交易中心) 開幕；在智慧手機新機及 Vive 加強行銷及一體機出貨，可望挹注今年第 1 季營運。

宏達電在深圳舉辦 Vive 新春品鑒會，HTC Vive 中國區總經理汪叢青表示，經過過去兩年的市場沉澱，消費者越來越能夠接受虛擬實境技術的存在，相關的產品與創新也越來越成熟，相信今年的 VR 市場增速會更快。

他說，Vive Focus 和 Vive Pro 完善 Vive 的產品陣容，代表一體機和專業級 VR 設備的最高水準，這兩款產品的加入，可進一步滿足個人和企業用戶的使用需求，且得以應對即將到來的 VR 普及浪潮。

宏達電指出，Vive Focus 基於 Vive WAVE VR 開放平台打造，依託 VivePORT 龐大的全球開發者生態及內容庫，目前已經確認有 40 餘款六自由度 (6DoF) 內容將隨 Vive Focus 發貨登陸預裝的 Viveport M 應用商店，類型涵蓋遊戲、視頻、工具、教育及行業應用等，其中近 6 成為免費內容。

宏達電指出，Vive 以頂級虛擬實境產品逐步構建完整虛擬實境生態系，包括 Vive X 加速器、扶植投資超過 80 個創新科技團隊的虛擬實境 / 擴增實境加速器；VivePORT 為世界首創虛擬實境內容訂閱服務、運營全球超過 60 個國家的虛擬實境應用商店。

宏達電除了智慧手機之外，今年加大在 VR 的布局，中階新機 U11 EYEs 先為今年旗艦機暖身之外，加上 U11 + 舖貨更多，可望挹注今年第 1 季營收表現。