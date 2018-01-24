台股盤後－外資砍台積電摜殺周選期多單 大跌100點失守5日線

台股今 (24) 日遇到周期貨及選擇權結算，賣壓摜殺台積電，加上外資又調降鴻海及大立光評等，大立光下跌逾 4%，鴻海下跌 1%，指數開低走低，盤中一度下跌近 150 點，壓抑期貨與選擇權結算表現，尾盤靠著電子次族群點火，跌幅收斂，終場下跌 100.95 點，以 11152.16 點作收，成交值 1143.43 億元。

以中小型股為主的櫃買市場走勢反而相對抗跌，全場均在平盤上下狹幅震盪，午盤過後力守平盤以上，終場小漲 0.32 點，以 154.23 點作收，成交值 398.93 億元。

台股今日類股跌多於漲，其中跌幅最重是半導體類股，跌幅達 2.3%，汽車、電機機械、塑膠、食品、油電燃氣、金融、其他電子、生醫、化學生醫、貿易百貨、建材營造、化學、通信網路、資訊服務、觀光、紡纖、水泥、光電、電器電纜、橡膠、造紙、電子通路等也均收黑。

至於上漲類股則有玻陶、航運、電腦設備、其他類、電子零組件、鋼鐵等。

台積電今天賣壓沉重，股價開低走低，不但中止日 K 連 8 紅，也跌破 5 日線，拖累聯電走跌，另外聯發科、旺宏、嘉晶、辛耘、華邦電、聯傑、綠能、京元電子、愛普、矽創等半導體股均收黑。

股王大立光也離 4000 元大關越來越遠，儘管早盤一路衝到 3980 元，不過受到盤勢走跌影響，大立光也隨之翻黑。鴻海雖然受到小摩調降評等影響，但是跌幅相對小，下跌 1%。

至於電子次族群則相對抗跌，其中台北國際電玩展明天將開展，電競概念股包括微星、技嘉、曜越等都收紅。另外比特幣概念股也同樣吸金，其中智原亮燈漲停，麗臺及撼訊也收紅。

另外二線光學廠走勢則不同於大立光，其中揚明光及亞光亮燈漲停，今國光、先進光、聯一光、光燿科、佳能、玉晶光、新鉅科、華晶科等也均收紅。

分析師林孟漢表示，台股今天主要是因為台積電走跌拖累，加上外資前兩天已經在台指期進行多單獲利了結，因此今天趁勢讓空單也跟著獲利，不過指數仍在多方格局，緩漲急跌屬合理狀況，尤其台積電之前連續 8 天紅 K 棒，只要明天不要再出現台積電帶頭下殺，指數仍有機會重回 5 日線之上。