美國將對太陽能課重稅沈榮津：已經分散市場衝擊不大

針對美國總將在未來 4 年對進口太陽能光電產品要課重稅，引發各國重視，台灣也擔心衝擊台廠。對此，經濟部長沈榮津今（24）日表示，美國實施雙反後，產業界已經分散市場，目前掌握的資訊看來，衝擊不大。

根據經濟部資料顯示，台灣 2017 年輸美太陽能電池為新台幣 3.1 億元，約 45MW，占總出口 0.5%，模組為 1.2 億元，約 4.4MW，占總出口 2%，合計輸美約新台幣 4.3 億元。沈榮津表示，市場分散已經未雨稠繆，加上我國業者已開始去了解太陽能產業的情況，並調整海外布局，一共有 12GW 容量的產能，8GW 在國內，海外布局 4GW。

沈榮津說，國內的 8GW 裡面又有 4GW 是高效能，高效能是未來台灣跟中國大陸市場區隔很重要的不分，在國際市場具有競爭優勢。

此外，他也提到，國內有在推綠電，預估 2025 年會有 20GW，其中約有 3GW 是屋頂型，17GW 是地面型，這 20GW 是國內市場，所以這些高效能未來會在內需市場，給國內業者從電池往模組往系統練兵的機會，再來做分散市場，分散市場之後所有問題都解決了。

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