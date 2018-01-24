置富(00778-HK)未來續物色收購本港物業機會

置富產業信託(00778-HK)行政總裁趙宇於今日記者會上表示，公司將通過內部增長、資產增值以及收購三大策略來推動公司發展。

此前置富作價20億售出位於港島北角「和富薈」之交易將於2月28日完成。趙宇稱，其中11億將用於償還一筆2019年到期的貸款，剩下9億將用於其他投資等開支。而該項交易完成後，公司負債比率將由現時27.4%下降至25%，公司有130億債務空間可供其他發展。此外，她表示公司今年無再融資需要，亦暫無其他物業出售計劃，待有好時機才會考慮。

今年第二季度置富將啟動位於天水圍的置富嘉湖資產增值措施，首階段工程將為西座進行翻新，資本開支約為1.5億元，預期投資回報達10%至15%。趙宇表示期望翻新之後通過零售、餐飲等多項物業組合吸引到更多人流，將社區性購物商場擴展成區域性商場。

而未來收購方面，趙宇表示會繼續物色本地零售物業，但無特定區域限制，更看重物業本身價值，隨天水圍及將軍澳等區域人口增長和消費需求增加，這些地區也被納入考慮範圍。

得益于2017財年物業出租率及續租租金調升，公司總收益及物業收入淨額分別按年上升2.8%及3.3%。而本港經濟向好，股市樓市暢旺，對零售復甦有帶動作用，趙宇表示，公司物業組合出租率目前已達到98.1%，而續租租金方面，希望今年能保持在與2017年相當的水平。

文：鄒舒惠

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