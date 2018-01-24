砸錢打擊競爭者 歐盟對高通開罰逾360億元

手機晶片商高通 (Qualcomm)，藉由付錢給客戶，要求獨家採用其產品的方式，打擊競爭對手，遭歐盟執委會調查並提告，歐盟週三 (24 日) 公布裁決結果，決定對高通開罰 9.97 億歐元 (約合新台幣 363 億元)。

歐盟執委會表示，高通在 2011 年與蘋果 (Apple) 達成協議，若蘋果自 2011 至 2016 年所需的通訊晶片，皆向高通採購，高通願意給予大筆費用；簡言之，高通以付錢給客戶的手段，排擠其他競爭對手。

直到 2016 年以前，都只採用高通晶片的蘋果，也沒撿到便宜。目前蘋果已在美國、中國，控告高通，稱高通過高的權利金及排他策略，讓蘋果過去幾年來，多支出數十億美元。

蘋果從 2016 年開始，改用英特爾的晶片。

人稱「科技巨頭剋星」的歐盟執委會競爭事務執委 Margrethe Vestager 說，高通的手法，將使競爭對手無法藉由具創新性的產品，挑戰其統治地位，「不管你的產品多好，都無力與之抗衡。」

媒體詢問，蘋果在此事中，有無責任？Vestager 答道，目前沒有任何證據顯示，蘋果必須負起責任。

歐盟執委會自 2015 年 7 月起，對高通展開調查，並於同年 12 月 8 日，對高通提告。

截至目前為止，對高通開罰的國家，包括中國、南韓、台灣與歐盟，反壟斷罰金總額近新台幣 1,200 億元。