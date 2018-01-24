【港股午評】油股造好減跌勢 多留意午後3時市況變化

今日港股走勢較往日更波動，大市在早段高見32981點，曾向下跌到32728點，上下波動達到253點。若以目前大市處於接近33000點水平來看，253點上下波幅絕非太大；可是投資者要有心理準備，就是在未來一段時間，大市走勢會繼續波動，同時波幅會持續擴大，所以投資者未來一定要有足夠定力，以應對市場變化。

恆生指數中午收市報32837點，跌93點；國企指數中午收市報13497點，升7點，成交額為1018.74億元。

其實今早大市回落只屬連續多日升幅後調整，就如閣下連續多日食放題，肚已撐不下，總之稍為休息。若日日皆食到腸胃滿滿，反而對個人身體健康不好。就等於大市日日上升，購買力自然會被消化等七七八八，如可以經過一個較健康的調整，有助日後大市處於較健康走勢。更何況今早大市下跌不足100點，只是相當輕微跌幅，所以無需要太緊張。當然投資者亦不可以掉以輕心，胡亂出手，甚至大幅加注，如終現時不知道大市何時會出現大幅調整。請小心及審慎。

那麼午後大市是否有機會收復失地？相信機會不少，特別是近日在尾市時大市升勢突然放大或逆轉，所以投資者無需要午市一開便出手，可以先待下午3時過後，即內地A股收市後才對心儀對象出手。若今日午後3時市況並無太多動作，不如今日及早休息一下吧，無需太傷神。

今早大市下跌，與內銀﹑內險及股王騰訊控股(00700-HK)轉弱有關，此三類股乃是大市的重磅股，本來大市半日跌幅不止百點，可是油股轉強，為大市帶來支持。當然論升幅，油股肯定及不上油服股，惟投資者要小心油服股走勢過份波動。

醫藥股走勢相當波動，看來投資者或在行業內不斷物色估值較低的股份輪流炒作，同時半新股亦非常波動，投資者千萬不要對相關股份作出過大幅度投資。

2018年1月24日中午12時42分

文﹕張偉倫

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