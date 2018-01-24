【港股解碼】Netflix進入中國市場之前：做好財報 做好合作

Netflix是誰？

是一家公司的名字，中文名是網飛，又譯奈飛，美國的流媒體巨頭，類似於中國的愛奇藝、騰訊視頻，目前還沒有進入中國市場，但其服務範圍覆蓋了全球大部分國家和地區，是世界最大的收費視頻網站，在美國有逾半數的寬頻家庭用戶都是Netflix的簽約用戶，在中國備受歡迎的美劇《紙牌屋》就是他們自製劇的一個代表作。

網飛發佈四季度財報：淨利大增市值破千億美元

昨日，這家引領著流媒體行業發展的巨頭發佈了最新財報，由於淨利大增，吸引了廣泛關注。

財報顯示，網飛在2017財年四季度收入32.86億美元，同比增長32.6%；淨利潤為1.855億美元，相比去年同期的6670萬美元大增178%，每股利潤41美分也超過了去年同期的15美分，大多數指標超越了此前市場的預期。

另外，在這一季度，網飛的新增用戶達到了833萬人，高於去年的705萬人。其中國際的新增用戶占到了絕大部分，為636萬人，而美國本土的新增用戶人數是198萬人。

截至2017財年結束，網飛的全球訂戶總數達到了1.1758億人，超過了去年同期的9380萬。可見，全球市場對於網飛的消費需求顯然還在明顯的上升之中。

由於用戶訂閱數、收入、利潤等指標的超預期表現，該公司股價盤後漲8%，創下歷史新高，此時，公司的市值已突破千億美元大關。

圖為Netflix公司近日股價表現 圖源：新浪財經

網飛打入中國市場之前：合作不斷

目前，網飛依然沒有打入中國市場，但是與國內媒體業的合作則是沒有間斷過，也為國內的同行業帶來了很多好的示範和競爭的激勵。《紙牌屋》在中國的熱播就是一個很好的例子。

2017年11月30日，網飛買下了《白夜追凶》播放權，這是該公司首次買下中國內地網路電視劇版權，計畫在全球190多個國家和地區上線。據悉，網飛買的第一個國產劇版權是2011年上映的清裝宮鬥劇《甄嬛傳》，但由於76集的長度容易讓習慣了看“速食劇”的美國觀眾難以適應，因此遭到剪輯壓縮成了6集，並且在2015年才被引入海外，吸粉效果自然大打折扣。

而此後，《北平無戰事》、《何以笙簫默》、《琅琊榜》、《大秦帝國》等國產劇也被網飛引進過，但依然是以華人觀眾為主，沒有像《紙牌屋》在中國市場這樣“狂吸粉”。

總的來說， 國產劇在國外市場的盤子越來越大，某種程度上要感謝與網飛之間的合作，網飛也通過這種合作加快瞭解對中國市場的實踐與探索。近日《白夜追凶》的出海被認為是中國第一部正式在海外大範圍播出的網路劇集，被寄予著很大期望。

除了在商品市場的合作以外，在生產要素市場，網飛與國內的視頻網站之間開始了互動模式。2017年上半年，據美國媒體Variety，網飛與擁有5億用戶的愛奇藝簽訂了其在中國的首個許可協議，細節沒有被公開，但愛奇藝稱正在積極推出原創內容，引導用戶向類似Netflix的訂閱模式轉型。可見，外來的競爭可以對國內的視頻網站起到有效的督促作用。

在網飛打入中國市場之前，持續的合作和競爭必將有利於國內視頻媒體業的不斷自我更新。

作者：張欣然

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