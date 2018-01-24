紐約證交所稱無需“使出渾身解數”來吸引沙特阿美IPO

路透達沃斯1月24日 - 紐約證券交易所(NYSE)周二將矛頭對準倫敦同業，稱自己不需要“使出渾身解數”來吸引沙特阿拉伯國家石油公司(沙特阿美；Saudi Aramco)首次公開發行(IPO)。

這兩家交易所正在就承擔沙特阿美IPO展開競爭。英國市場監管機構希望通過吸引沙特阿美到倫敦舉行IPO，在英國準備退歐之際加強倫敦作為全球金融中心的地位。但因其似乎準備為此而放寬規定，去年受到抨擊。

消息人士早些時候告訴路透，沙特已將紐約、倫敦和香港列入沙特阿美IPO最終候選名單，將從中選出一家單獨承擔國際IPO，或者由兩家甚至三家共同承擔。

這可能是全球最大規模的IPO，如果估值達到預計的2萬億美元，沙特通過發售沙特阿美5%股份可以籌集高達1,000億美元資金。消息人士稱，沙特阿美的目標是2018年底上市，並且包括在沙特證券交易所上市。

紐交所國際上市業務主管John Tuttle稱，該交易所無需降低其嚴格的信息披露規定，來吸引此類大規模的IPO。

“大家不會像在其他地區所見那樣，看到美國不遺余力去迎合任何特定的公司，”他在達沃斯世界經濟論壇間隙的采訪中對路透稱。

倫敦證券交易所對Tuttle的言論未予置評。

紐交所的最低公眾持股規定遠不及英國方面的規定嚴格。Tuttle稱，紐交所僅要求全球市值為2億美元，最低公眾持股逾4,000萬美元。

“因此，這對許多公司而言不是問題，”他說。

“全球最好的企業在紐交所上市，信息披露是其中要求之一，也是我們的市場為何如此活躍，有強勁的流動性和廣泛的投資者參與的部分原因，因為這是非常透明的市場，”他補充說。

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