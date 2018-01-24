繼國務院後美多個政府機構官網撤我國旗

繼美國國務院官網後，美國貿易代表署 (USTR) 官網、國務院領事事務局網站介紹台灣的頁面，原本都有中華民國國旗圖案，現已消失不見。對此，立法院外交及國防委員會的國民黨立委江啟臣今 (24) 日表示，對這樣的事情，都沒有聽到外交部、政府或總統有講任何話，這是令人擔心的地方，應嚴正表達我方立場，「否則好像中華民國正在慢慢消失。」；不過部分綠委的看法不同。

在美國貿易代表署官網的「國家與區域」類別中，台灣列於「中國、蒙古與台灣」分類項目下，點開此一項目後，香港、澳門各有獨立頁面。然而，不僅是大陸、蒙古的頁面上有各自的國旗圖案，香港、澳門的頁面中也有各自的區旗圖案，唯獨台灣，沒有任何旗幟圖案。

對此，江啟臣說，過去民進黨常把我國的國格和尊嚴掛在嘴邊，為什麼現在都不講？特別是過去存在的，為什麼現在不見了？理由在哪裡？是不是應該試圖恢復，要維持所謂的現狀，否則好像中華民國正在慢慢消失，不是國人樂見，這是政府的責任。

同委員會的民進黨立委羅致政說，之前國務院網站也有類似的情況，但不必為這樣的事有太多反應，畢竟我方和美國也沒有正式的外交關係，所以有沒有國旗，不會改變目前我方和美國實施互動的情況。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』