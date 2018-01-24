海外市場決勝負 李開復：中國商模將擊敗美國

創新工場 CEO 李開復週三 (24 日) 表示，目前，中國企業仍專注於經營國內市場，但未來 5 到 10 年，他們將布局海外，屆時，中企的商業模式，會勝過來自美國的競爭對手。

李開復週三出席瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF)，他在接受 CNBC 採訪時指出，「中國企業的商業模式，更友善，更像夥伴」，當他們布局海外時，傾向「投資當地公司，並與之合作。」

李開復認為，中企商業模式，有助其在海外市場，取得比其他國家競爭對手，更大的市占率。

他強調，與之相比，美國企業的做法，顯得較單一，「讓 Facebook 和 Google 遍布世界各地，即為一例。」

李開復說，「我敢打賭，除了美國以外，包括英語系國家和西歐市場，中國企業可以獲得較大的市占率。」

即便李開復信心滿滿，但多數中企，仍專注於經營內需市場。對此，李開復解釋，中國市場太大了，是美國的 3 倍；如果只看行動支付相關市場，那更加龐大，是美國的 50 倍。

對中國企業家來說，國內市場已經很大了，讓他們無暇關注海外市場。不過，李開復強調，「看內不看外」的商模，不會一直持續下去，當中企決定「走出去」時，他們一樣會成功。

李開復十分看好中國科技產業，雖然矽谷仍是創新的來源，但中國科技業者，已具備與之競爭的能力，且中國絕不會是「山寨版的矽谷」。

在中國，企業已創造出一種獨特的商業模式。李開復表示，中企「學得快，失敗快；學得快，成長快。」