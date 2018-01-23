聯合國數據：去年全球FDI減少16% 英美銳減九成及三分之一

路透報導，聯合國 (UN) 週一公布最新數據顯示，2017 年全球外商直接投資 (FDI) 意外下降 16%，估計為 1.52 兆美元，主要是受到英國和美國 FDI 急劇逆轉。聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD) 投資和企業司司長詹曉寧 (James Zhan) 在記者會上表示，「我們原本預計 2017 年 FDI 會溫和反彈，但實際並非如此。FDI 衰退 16%，這是一個巨大的降幅，這與全球國內生產毛額 (GDP) 和貿易增長等其他宏觀數據形成鮮明對比，2017 年這些數據明顯好轉。」



其中，流入美國的 FDI 大減三分之一至 3,100 億美元。英國更慘，銳減 90% 至 194 億美元；英國決定退出歐盟，當地商界因而面臨未來的不確定性。不過，2016 年英國 FDI 受幾樁超大規模交易帶動創下前所未見水準。



整體流入中國的資金增長 8% 至 1,440 億美元的紀錄新高，不過，詹曉寧表示，跨國企業已經進行重整，在中國進行大量資產剝離，從而導致中國 FDI 存量餘額減少。而上述都是初步數據，但最終數據料證實整體趨勢。



2018 年前景籠罩陰霾。詹曉寧表示，全球 FDI 可能隨著經濟成長而回升至 2016 年水準，但存在多重地緣政治風險，以及政策的不確定性，包括美國稅制改革的影響等。「美國的 FDI 淨流入將因匯入款而遭削弱，例如蘋果上週宣布將會匯回 380 億美元，但 FDI 淨流入也可能受到美國減稅的提振。」



這份報告內容也提到，發展中國家新增外資持有的全新開發項目 (greenfield) 似乎在 2017 年有所減少，自 2016 年的激增退縮。



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