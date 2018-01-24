美股元月IPO件數達十件，為四年最旺

【財訊快報／陳孟朔】美國財經網站 MarketWatch 報導，追蹤新股的交易型開放式指數基金 (ETF) 的基金公司復興資本 (Renaissance Capital) 公布最新數據顯示，今年美股首次公開募股 (IPO) 的日程表將迎來一個強勁的開局，預計元月底將有大約 10 多件 IPO，成為自 2014 年以來交易最繁忙的 1 月。這 10 起 IPO 預計將融資約 50 億美元，前 5 件 IPO 已籌集到 31 億美元。目前最大一件



是 PagSeguro Digital 的 IPO，PagSeguro Digital 是巴西一家金融科技公司，為中小型企業提供支付服務。



規模第二大的 IPO 是工業公司 Gates Industrial Corporation，是家英國工程電力傳輸和流體動力設備製造商。在美國和加拿大機場旅行用品和書店的 Hudson 公司計畫發行 3500 萬股，每股定價在 19 美元至 21 美元之間，如果按照該範圍的中值計算，本次融資約達 7 億美元。此外，阿根廷機場營運商 Corporacion America Airports 預計籌集約 6 億美元的資金。第五家是 PlayAGS inc.，是家電子賭博機和其他針對賭博業的產品的設計公司。



其餘還包括以色列生物技術公司 Entera Bio，公司專門從事人體生長激素療法。而位於波士頓的生物科技公司 Solid Biosciences 計畫以每股 16 至 18 美元的價格發行 590 萬股股票。



過去的 12 個月，復興資本追蹤美股新股的 ETF 大漲 33%，同期標普 500 指數漲 24%，道瓊漲了 32%。復興資本追蹤國際新股的 ETF 大漲 39%。



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