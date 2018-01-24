從人力資源看中國前景

中國的龐大人口曾一度被視為國家的沉重負擔，但隨著教育的普及，這種負擔已迅速轉化成珍貴的人力資源。解放前，中國有90%的人是文盲，近年已跌到不足5%。西方近年常以印度的人口增長得比中國快，來推論印度的前景比中國好，但印度政府在教育方面的努力遠不如中國，加上印度國內的種性歧視，令印度至今仍是世上文盲最多的國家，有2.87億人是文盲，接近印度人口的四分之一，佔了全球文盲人口的37%。如果印度沒法在這方面有大幅的改善，將很難奢望在競爭上超越中國。



中國人與猶太人可說是世上最重視子女教育的民族。我近年參與了很多支援中國農村的工作，發現中國的農民雖然自己不識字，卻十分重視子女的教育，節衣縮食也要供子女上學。 「萬般皆下品，唯有讀書高」的想法，在中國人心目中已根深蒂固。令中國的基層一樣可以為國家提供大量人材。中華民族的這種特質，令中國政府在教育上的投資可以取得比其他國家更好的回報。

經濟學認為，影響生產發展的有三大要素，分別是土地，人力與資本。經過四十年的改革開放，中國已積累了不少資本，加上國際資本仍很樂於到中國投資，所以中國的發展已不愁資本不足的問題。

中國的土地雖相對貧瘠，但中國政府願意在土地上做大量的基礎建設，令土地的使用效益得以大大提升。如果純從基礎設施上去看，中國已比很多西方國家先進。去年我曾到過雲南的烏蒙山區，汽車在公路上奔馳，經過的不是橋樑就是隧道，工程之浩大令我有點不敢相信。如是卻令很多長年沒有發展的山區也繁榮起來。

三項生產要素中，人力資源的可塑性最高，中國的大專生的比例，如連成人教育的一起算，已超越人口的10%。我在內地的分公司，員工的平均教育水平已高過香港。當我們要招聘擁有新技術的人材時，內地可提供的選擇也遠比香港多。充足的人材供應，已令中國可以在很多新的科技發展上起領先作用。

譬如：第五代的手機會率先在中國普及使用，令中國在互聯網的應用上可走在更前面。中國在可燃冰的開採技術上亦有新的突破，有助中國解決能源不足的問題。世上第一台光量子計算機已在中國誕生，計算速度比傳統電腦快逾千億倍，未來世界的發展速度，建基於電腦的運算速度。中國在這方面的優勢，將很快擴散到其他產業。此外，中國在石墨烯的納米技術，以及可控核聚變技術上都有新突破，反映中國人的智慧絕對不可以低估。

解放初期，內地以為人多好辦事，曾學蘇聯獎勵生育；但未幾即發覺人多可能連食飯問題都不易解決，只好改推一孩政策。至近年經濟好轉，才著手修正一孩政策的必然後遺症，全面容許生兩個孩子。然而，人口老化的成因已經埋下，現在才放寬，亦難避免會有一段青黃不接的時間。這對中國的未來的發展無疑是一種考驗。幸好AI的出現可把部分簡單的工作交給機械人去完成。但無論如何，中國的人口政策今後都不宜再左右搖擺了。

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