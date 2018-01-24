跌破90關口！美元指數創三年多新低

摘要：周三亞市早盤，美元指數跌破 90 關口，為 2014 年 12 月 31 日以來首次。疲弱的經濟數據和美國政治前景不確定性加劇了美元跌勢。作為美元最重要的對手盤, 占有美元指數逾六成權重的歐元近日以來的高歌猛進也是將美元指數進一步推向深淵的主要動力。

美元指數跌破 90 關口，為 2014 年 12 月 31 日以來首次。

周三亞市早盤，美元指數最低觸及 89.97，截至發稿，美元指數報 90.02。

疲弱的經濟數據和美國政治前景不確定性加劇了美元跌勢。周二公布的數據顯示，美國 1 月里奇蒙德製造業指數自 2017 年 11 月曆史高位 30 大幅下跌至 14，連續兩個月跌幅創 2006 年以來最大幅度。

政治方面，雖然美國國會通過短期融資議案，結束了美國聯邦政府部分停擺的鬧劇，政府可以重新開放到 2 月 8 日，但美國聯邦政府在 25 年裡的第四次部分關門，既突顯了美國政治的兩黨分化傾向，也可能為日後的執政麻煩埋下伏筆。(更多分析詳見：讀要聞 | 美國也玩「周一見」？政府關門鬧劇真解決了嗎？)

頹廢了一年的美元進入新年也未能振作，去年即使是美國經濟持續向好、聯準會升息三次以及川普稅改順利通過也沒能挽救美元每況愈下的走勢。

2017 年，衡量美元兌六種貨幣的美元指數下跌近 10%，創下 2003 年以來的最大年度跌幅，也是過去五年來首次以下跌收官。

華爾街見聞主編精選曾提及，美元疲弱正越來越受到外部事件推動。

雖然從美國國內來看，經濟持續向好，貨幣政策從寬鬆向緊縮轉變，這些都應該利多美元，但在外匯市場，強弱總是相對，在全球視野下，歐洲、日本經濟復甦勢頭已經趕超美國，歐央行和日本央行可能會採取激進的鷹派政策轉變，相比之下，先行一步開啟貨幣政策正常化的聯準會的緊縮舉措早已經被市場消化，當前價格甚至已經反映了未來數次的升息。(更多分析詳見：讀要聞 | 四天重挫 2% 為什麼突然所有人都不愛美元了？)

作為美元最重要的對手盤, 占有美元指數逾六成權重的歐元近日以來高歌猛進的表現是將美元指數進一步推向深淵的主要動力。周三亞市早盤，歐元 / 美元繼續走強，一度觸及 1.2315 水平，逼近 1 月 17 日觸及的 3 年高位 1.2323。截至發稿，歐元 / 美元報 1.2302。

『新聞來源／華爾街見聞』