不畏台股大跌新台幣早盤勁揚逾1角、觸29.234

在熱錢續湧及出口商拋匯下，新台幣兌美元今（24）日早盤持續升值，一度觸 29.234 元、勁揚 1.68 角，不過，由於台股大跌及韓元兌美元偏弱，新台幣兌美元升勢不若前兩天，目前在 29.274 元震盪。

受全球最大線上電視平台 Netflix 股價勁揚的激勵，美國股市標準普爾指數和那斯達克綜合指數雙雙上漲，但道瓊工業指數則跌 3.79 點或 0.01%，收在 26210.81 點。台股今日開盤跌 24.40 點，加權股價指數以 11228.71 點開出，跌幅隨之擴大，目前已大跌逾百點。

國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，韓元偏弱來到 1072.05 韓元兌 1 美元，日圓偏升一度來到在 110.04 日圓兌 1 美元，目前在 110.17 價位，而人民幣兌美元中間價 6.3916 元，較前一交易日中間價升值 93 基點。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，雖然央行試圖阻升新台幣，但在熱錢湧入下，即便今日台股開低走低，新台幣兌美元仍以 29.3 元、升值 1.02 角開出，隨後進一步觸及 29.234 元、升值 1.68 角，不過，由於台股跌幅擴大逾百點，加上韓元也偏弱，新台幣兌美元升勢不若前兩天，目前在 29.274 元震盪。





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