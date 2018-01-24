旅遊新手入境美國這樣做加拿大機場轉機圖解

▲加拿大航空飛美國機票只要 5,000 元有找，但便宜歸便宜，怎麼轉機卻是一門大學問。（圖／記者陳致宇攝） ▲加拿大航空飛美國機票只要 5,000 元有找，但便宜歸便宜，怎麼轉機卻是一門大學問。（圖／記者陳致宇攝）

加拿大航空 1 月 18 日官網系統異常，原價至少 25,000 元的香港－華盛頓、波士頓來回機票，含稅價通通只要 5,000 元有找，不少人看到之後「呷好道相報」紛紛上網搶購，堪稱比買廉航促銷機票還容易。但機票便宜歸便宜，如果仔細觀察就會發現，光是去程就得轉機 3 次，回程也需要轉機 2 次，這還不包含台灣到香港的這段交通。究竟要如何轉機，就讓《 NOWnews 今日新聞》帶大家全程走訪。



▲以加拿大航空這次標錯的的機票為例，光是去程就得轉機 3 次，回程也需要轉機 2 次，這還不包含台灣到香港的這段交通。（圖／翻攝自加拿大航空）

在出發前往加拿大之前，無論是入境、過境、轉機的台灣旅客，都需要先上網申請 eTA 加拿大電子簽證，並且線上使用信用卡支付加幣 7 元的費用，如未申請 eTA 的旅客，在桃園機場辦理登機手續時，恐遭地勤人員拒絕登機，這部分一定要特別注意。另外要入境美國的台灣旅客，同樣也必須上網申請 ESTA 旅遊許可，費用為美金 14 元。

對台灣旅客來說還有一個地方要注意，若要使用這張機票，必須再購買一張台灣到香港的來回機票，因此除了 eTA 、 ESTA 之外，最好還是準備台胞證或是先上網辦理香港入境登記，另外提醒旅客，只要在抵達香港機場當天 23 點 59 分前離境，即可申請退離境稅港幣 120 元。



▲要從香港經加拿大轉機到美國的旅客，一定要備妥這三樣簽證，以免在機場就被地勤人員拒絕登機。（圖／記者陳致宇製表）

以加拿大航空這次標錯的機票為例，去程為香港－溫哥華－蒙特婁－華盛頓，旅客必須先在溫哥華機場轉乘國內線，再到蒙特婁機場轉乘國際線到美國，兩者轉機的細節也有所不同。

首先是從溫哥華機場轉機到蒙特婁機場，這段航程為加拿大「國內線」，所以旅客下飛機後要先依照中文指標至入境區，辦理加拿大入境手續，台灣旅客出發前辦理電子旅行證（ eTA ）即可免簽入境加拿大。入境手續完成後必須先提領行李，然後步行約 1 至 2 分鐘，直接到行李轉盤附近的加拿大「國內中轉報到櫃檯」再次辦理行李託運，接著再上樓就可以前往國內線的登機閘口。



▲旅客下飛機後要先依照中文指標至入境區，辦理加拿大入境手續。（圖／記者陳致宇攝）



▲溫哥華機場的入境大廳。（圖／記者陳致宇攝）



▲從溫哥華機場轉機到蒙特婁機場，這段航程為加拿大「國內線」，所以旅客下飛機後要先依照中文指標至入境區辦理入境手續。（圖／記者陳致宇攝）



▲入境手續完成後必須先提領行李。（圖／記者陳致宇攝）



▲提領行李後直接到步行約 1 至 2 分鐘的「國內中轉報到櫃檯」，再次辦理國內線航程的行李託運。（圖／記者陳致宇攝）



▲轉國內線之前都需要重新託運行李。（圖／記者陳致宇攝）

這裡還有個地方要注意，由於此處等待轉機時間長達 7 小時 40 分，根據加拿大航空規定，只要在蒙特婁、多倫多或溫哥華機場，連續航班間的中轉時間超過 6 小時，即可在航班抵達前 96 小時上官網加購過境旅館休息，旅館加購費用將視購買票種而有不同。如果選擇到過境旅館休息的旅客，在提領完行李後就可以直接出關。在下一段航程起飛前 90 分鐘，前往機場國內線櫃檯 Check in 及登機即可。



▲就算是國內線也有不少商店可以消磨時間。（圖／記者陳致宇攝）

接下來這段從蒙特婁機場轉機前往美國華盛頓機場為「國際線」，比較特別的是，包括溫哥華、蒙特婁特魯多國際機場在內，目前加拿大共有 8 座機場設有「美國境外預先清關（ CBP Pre-Clearance ）」服務，意思就是可以在加拿大直接辦理美國入境手續，抵達美國後毋需再一次入境檢查即可提領行李出關。



▲順著機場有美國國旗的指標走，就可以前往美國航班中轉櫃檯，照片為溫哥華機場。（圖／記者陳致宇攝）



▲前往美國的登機方向都會有美國國旗標示。（圖／記者陳致宇攝）

所以在抵達蒙特婁機場後，順著機場有美國國旗的指標前往美國航班中轉櫃檯，直接走特別通道就可以辦理美國入境手續。在這時候，旅客通常已經拿到下一段航程的登機證，如果沒有拿到或是還沒畫位，記得去登機門前的櫃檯詢問地勤人員，接著就可以搭上飛機前往美國華盛頓。旅客下機後不用再辦理美國的入境手續，可以直接離開機場，行李則是會從蒙特婁直掛到華盛頓。



▲旅客轉機前往美國前通常已經拿到下一段航程的登機證，如果沒有拿到或是還沒畫位，記得去登機門前的櫃檯詢問地勤人員。（圖／記者陳致宇攝）



▲包含溫哥華機場在內，目前加拿大共有 8 座機場設有「美國境外預先清關（ CBP Pre-Clearance ）」服務。（圖／記者陳致宇攝）

回程華盛頓－多倫多－香港這段就相對簡單不少，旅客從華盛頓抵達多倫多後不用再次進行安全檢查作業，直接走轉機通道至往香港班機的登機門候機，行李則是可以從華盛頓直掛到香港。



▲旅客從華盛頓抵達多倫多後不用再次進行安全檢查作業，可直接走轉機通道至往香港班機的登機門候機，照片為溫哥華機場。（圖／記者陳致宇攝）



▲如果真的有疑問，記得到服務中心尋求協助，有時候會遇到會說中文的人員可以幫忙解答。（圖／記者陳致宇攝）

至於旅客是否可以將行李從台灣直掛到加拿大，根據加拿大航空表示，若台港線機票是購買合作夥伴，如長榮、國泰、華航執飛班次，建議可預先電話洽詢或於機場 Check in 時詢問地勤人員協助，因每家航空公司規定及收費標準不同，此航段機票又並非與美加航段同一筆機票訂位，有可能被航空公司收取超件或超重費用。如果可以直掛就能在香港機場接轉機前往加拿大，不需要入境；但地勤人員可以因安全或者其他因素拒絕直掛要求，這樣旅客就必須入境香港，再前往出境大廳再次辦理 Check in 手續。



▲以加拿大航空這次標錯的的機票為例，從台灣出發到美國的四段航程，託運行李的額度也是需要注意的小細節。（圖／記者陳致宇製表）

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