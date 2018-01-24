沿海家園(01124-HK)向禹洲(01628-HK)售七項目套現近46億

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沿海家園(01124-HK)公布，向禹洲地產(01628-HK)出售七間項目公司，即現時正承接待售及發展中物業項目，現金總代價38億人民幣(約45.8億港元)。估計收益約8.34億港元。 集團現時擬將出售所得其中20%擬用作一般營運資金；25%償還銀行借款；30%用於保留項目之發展及建設成本；餘下25%用作業務發展，其中9.5億人民幣計劃用於目前正在洽談之一個深圳舊村落之潛在城市重建項目。 出售項目包括北京朝陽區辦公樓開發項目、武漢東西湖區住宅物業、武漢江漢區及佛山禪城區之商業物業項目、瀋陽渾南新區一項酒店及蘇家屯區一項綜合用途項目，以及天津北辰區一項一級土地開發項目。公司指考慮到中國物業市場之業務環境挑戰日益增加及前景不明朗，董事會認為出售將使集團可按公允價值變現於項目公司之投資作為集團物業組合一部分、減輕其營運風險及更有效利用集團之資源。 於完成後，公司將於其項目組合中保留總計九項已竣工待售或發展中物業項目，包括位於鞍山、大連、黑龍江、北京、重慶、武漢及上海之住宅及商業項目。集團將繼續尋求機會增補其作為持續經營業務的物業項目組合。 沿海家園股份今日復牌。