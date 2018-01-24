綠地香港(00337-HK)向主席等折讓配售激勵股份

綠地香港(00337-HK)公布，2018年1月23日，公司與各名關連認購人訂立各份關連認購協議，據此，各名關連認購人有條件同意認購，而公司有條件同意配發及發行合共1359萬股關連認購股份，現金認購代價總額約為5137萬港元(即每股關連認購股份之認購價為3.78港元)。關連人士包括主席兼行政總裁陳軍、首席營運官及執行董事侯光軍、執行董事王煦菱與副總裁顧敏琦。每股認購價較昨日(23日)收市價4.2元，有10%折讓。

於2018年1月23日，公司與各名員工認購人訂立各份員工認購協議，據此，各名員工認購人有條件同意認購，而公司有條件同意配發及發行合共4668萬股員工認購股份，現金認購代價總額為1.76億港元(即每股員工認購股份之認購價為3.78港元)。

關連認購事項及員工認購事項的所得款項總額將約為2.28億元，公司擬將關連認購事項及員工認購事項的所得款項淨額用於集團的一般營運資金。

公司於2018年1月22日採納一項員工持股計劃，據此，公司可向合資格員工(包括關連認購人及員工認購人)配發及發行新股份，以透過持有公司股份而使合資格員工的利益與集團的利益一致，並鼓勵彼等為集團的長遠增長及成功作出貢獻。因此，向關連認購人及員工認購人配發及發行關連認購股份及員工認購股份將能使公司達致有關目標。

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