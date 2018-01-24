路訊通(00888-HK)斥2.7億向控股股東等收購泰達資產管理

路訊通(00888-HK)公布，向包括控股股東Bliss Chance Global等賣方收購金融服務業泰達資產管理100%股權，交易代價2.7億元，包括金5000萬元；及發行2.2億元承兌票據支付。

泰達資產管理為證券及期貨條例項下可進行第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團，主要從事外部資產管理及基金管理業務的投資顧問服務。

泰達資產管理作為外部資產經理人，向大部份均為高淨值個人客戶管理其資產及向其提供投資解決方案。透過向私人銀行及金融機構轉介客戶、提供投資意見予該等客戶及代表其執行投資決定，目標公司以基於客戶的交易活動自私人銀行及金融機構獲得回佣的方式產生收入。目標公司委聘顧問(包括賣方謝仕斌)，為外部資產管理業務物色潛在高淨值客戶，並根據目標公司自該等顧問轉介的外部資產管理客戶產生的收益按佣金費率向有關顧問支付佣金。於2017年11月30日，目標公司的外部資產管理業務的在管資產約為港幣58.39億元。

自2017年5月起，泰達資產管理亦擔任境外私募股權基金的基金經理或一般合夥人的投資顧問／投資經理，向彼等提供投資諮詢及基金管理服務。於2017年11月30日，泰達資產管理為該等公司的投資顧問／投資經理，而該等公司為八個境外私募股權基金的基金經理／一般合夥人，已承擔在管資產總額約為港幣56.54億元。該等公司於2017年在開曼群島註冊成立為有限公司，於本公佈日期由泰達資產管理的董事(包括賣方謝仕斌)及／或彼等的關連方擁有。

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