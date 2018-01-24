港股ADR升破33000點 騰訊(00700-HK)續飛 內銀內險竟跌

美國政府停擺危機暫緩，投資者重新聚焦企業業績。標準普爾500指數和納斯特綜合指數在科技股推動下創紀錄新高。港股ADR指數升破33000點，按比例計算收報33037點，升106點，升幅0.32%。

「股王」騰訊控股(00700-HK)繼續四出收購，騰訊(00700-HK)及永輝超市就潛在投資家樂福中國簽訂意向書。騰訊控股ADR升不停，ADR收報475.54元，較港收市升0.94元；香港交易所(00388-HK)ADR報304.93元，較港收市升1.53元。匯豐控股(00005-HK)ADR報86.73元，較港收市升1.03元。

中人壽(02628-HK)ADR收報26.27元，較港收市跌0.18元；建設銀行(00939-HK)ADR收報8.76元，較港收市跌0.01元；工商銀行(01398-HK)ADR收報7.32元，較港收市跌0.01元。

中海油(00883-HK)ADR收報12.49元，較港收市升0.05元；中石油(00857-HK)ADR收報5.97元，較港收市升0.07元；中石化(00386-HK)ADR收報6.58元，較港收市升0.03元。



中移動(00941-HK)ADR收報81.83元，較港收市升0.23元；聯通(00762)ADR收報11.31元，較港收市升0.07元；中電信(00728-HK)ADR收報3.82元，較港收市升0.02元。

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